Ouverte depuis presque un an à London, l’école élémentaire La Pommeraie n’avait pas encore était inaugurée. C’est désormais chose faite. Le vendredi 12 mai, les membres de la communauté scolaire et quelques élèves ont symboliquement planté un jeune pommier devant l’établissement flambant neuf du chemin Settlement, au cœur du quartier Talbot en pleine expansion dans le sud-ouest de la ville.

« Cette troisième école élémentaire publique francophone à London répondait à une forte demande, note Jean-François L’Heureux, président du Conseil scolaire Viamonde. Sa construction a permis de désengorger les écoles Marie-Curie et Académie de la Tamise afin de rééquilibrer les effectifs par classe. Aujourd’hui, les élèves travaillent dans de bien meilleures conditions, particulièrement ici où l’environnement est propice à un éventuel agrandissement. »

Ouverte depuis le 6 septembre dernier, La Pommeraie est le fruit de plusieurs années d’effort pour obtenir l’approbation du gouvernement. Soutenus par de nombreux acteurs locaux tels que La Ribambelle, L’Escale ou encore le Centre communautaire, des parents se sont mobilisés dès 2013 en recueillant une pétition d’un millier de signatures, envoyée aux gouvernements municipal, provincial et fédéral.

Une combativité et un dévouement dont Denis Trudel, membre du conseil scolaire représentant la région et l’école, a pris la pleine mesure : « Je suis impressionné par tous ces efforts déployés pour réaliser ce merveilleux projet scolaire et communautaire. Je vous souhaite d’y vivre une expérience brillante et d’y construire des souvenirs qui feront l’histoire et la fierté de votre école. »

Depuis la rentrée, 227 enfants reçoivent une éducation en langue française, de la maternelle à la 6e année, répartis dans 11 classes, bénéficiant d’une bibliothèque spacieuse et d’un gymnase moderne et fonctionnel.

C’est dans le gymnase que les invités ont assisté en direct sur écran géant au coup de pelle du maire Matt Brown, avant que ne débute une série d’allocations officielles retransmises sur les réseaux sociaux.

Devant les enfants ébahis, la directrice Marie-Josée Corrigan a dévoilé le nouveau logo de l’école. Une abeille? Non, un bourdon. « Il symbolise ce qui vous caractérise le mieux les enfants : la détermination et la passion. C’est aussi un peu pour intimider vos copains dans les compétitions », a-t-elle plaisanté, se disant très fière de gérer le nouvel établissement : « Je suis au point culminant de ma carrière. C’est une chance d’être choyée dans ces locaux et de travailler aux côtés d’un personnel qualifié et passionné. »

Durant cette première année scolaire, la directrice s’est attachée à tisser des liens entre élèves, parents et enseignants, en créant de nombreuses activités.

Parce qu’un air de musique vaut souvent mieux qu’un long discours, Olivier St-Maurice, directeur de l’école secondaire Gabriel-Dumont, s’est livré à une démonstration de violon qui a ravi ses « potentiels » futurs élèves. Son établissement peut désormais compter sur trois écoles élémentaires à London pour alimenter ses classes.

Tout aussi originale était l’intervention de Willy Aristide. L’enseignant de l’école élémentaire Marie-Curie a réalisé un show musical entraînant les enfants dans la danse. Ces deux surprenants interludes montrent à quel point la communauté scolaire francophone est soudée à London et combien compte cette nouvelle école.

Appelées à d’autres impératifs, la ministre déléguée aux Affaires francophones et la ministre de l’Éducation, absentes, ont fait passer un message fort. « L’éducation de nos enfants est une priorité pour le gouvernement, a déclaré Marie-France Lalonde par l’entremise de Martin Bertrand, directeur de l’Éducation au sein du conseil scolaire. Je remercie tous ceux qui donnent vie à cette magnifique et noble mission et à tous ceux qui vont pérenniser la formation et l’éducation de nos enfants ».

« Vous êtes au début d’un long et prometteur parcours, ajoutera Mitzie Hunter, dans une école qui est source d’inspiration et de défi, indispensables soutiens pour réussir en classe et dans la vie. »

Photos (RC) : Les élèves ont planté un pommier devant l’école.

227 enfants reçoivent une éducation en langue française depuis septembre dernier.

La directrice a dévoilé le nouvel emblème de la Pommeraie : l’abeille devient bourdon.

Les dignitaires ont coupé le cordon inaugural.