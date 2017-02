Février est là et l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB) recevra sous peu les demandes d’inscription des élèves de la 6e année qui se préparent pour la 7e année en septembre 2017. Pas moins de 120 élèves en provenance des écoles nourricières de l’ESMB et de d’autres écoles devaient s’inscrire.

L’ESMB avec ses programmes sports-études offre une opportunité unique aux jeunes dès la 7e année grâce à un horaire qui combine la pratique du sport et un encadrement spécialisé, fournissant aussi un développement académique.

Pour la rentrée 2017-2018, quatre options seront offertes aux élèves de la 7e année : l’éducation physique, l’académie des habiletés de Hockey Canada, le volley-ball et la danse. C’est en faisant une pratique intensive d’un sport que les élèves profiteront des bienfaits de l’activité physique afin de bien performer académiquement également. Un esprit sain dans un corps sain!

Afin de recruter des élèves du secondaire soit de la 9e à la 12e, de la publicité radiophonique a été mise sur les ondes abondamment ces derniers temps annonçant entre autres la porte ouverte qui a eu le 18 janvier dernier. Pour ces élèves en particulier, l’ESMB met de l’importance sur les Majeures haute spécialisation (MHS) qui sont offertes aux élèves de la 11e et 12e année. Il y a la MHS bien-être, MHS santé et MHS technologie.

Il ne fut pas oublier que les valeurs de l’ESMB – engagement, réussite et respect – sont aussi toujours en lien avec la catholicité et la francité, principes fondamentaux du Csc Providence.

L’ESMB en fait son arme de séduction principal : inculquer de bonnes valeurs aux élèves pour que les générations futures puissent vivre harmonieusement où tous sont égaux et leurs compétences bilingues puissent leur offrir une ouverture sur le monde.

Enfin la publicité dans les médias est sans aucun doute la façon de rejoindre le plus de gens possible mais il reste que la publicité de bouche à oreilles et l’engagement/l’image des élèves et du personnel de l’ESMB est signe de notoriété pour attirer de nouveaux élèves.

L’enseignant au secondaire M. Patrick Lexima est particulièrement engagé dans cette mission cette année. Il oeuvre depuis dix ans au sein du Csc Providence. Depuis deux ans, il est de retour en salle de classe après en avoir passé trois comme agent d’éducation en prêt de service à l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) pour les tests provinciaux de 9e année.

À l’heure actuelle, il est en stage de qualification à la direction d’école. Son sujet de stage est Les valeurs à l’école : engagement, réussite et respect. Ceci fait un lien important avec un des derniers articles publiés : le SCP fait ses preuves à L’ESMB pour les 7e et 8e années, M. Lexima désire instaurer ces mêmes valeurs au secondaire pour les élèves de la 9e à la 12e anne pour que ces derniers en retirent encore plus de leur passage à cette école.

M. Lexima est donc celui qui tente de vendre le système SCP à ces collègues du secondaire, d’approfondir le SCP avec ces collègues de l’élémentaire lors de réunions, de s’impliquer auprès de l’équipe de réussite de l’ESMB, de créer des liens entre la communauté et les élèves (Grand partage par exemple), de transmettre le respect de soi, des autres et de son environnement aux élèves lors de rassemblement tels que le Jour du souvenir pour finalement s’ouvrir au monde. Et ce, autant par l’apprentissage du français que par l’acceptation des autres avec leurs langue, nationalité, coutume/ traditions et opinions.

En lisant la Charte des droits et libertés du Canada, on y retrouve les croyances et objectifs tant professionnels que personnels de M. Lexima. Ces idéaux qu’il veut comme pierre angulaire de l’ESMB, assureront une des meilleures relèves de jeunes qui feront face à leur vie avec un sens des responsabilités et un niveau académique pouvant concurrencer avec les plus hauts standards de ce monde.

En conclusion, n’oublions pas que l’ESMB est le résultat du travail d’une équipe et non pas d’une seule âme. La réussite, c’est le résultat de beaucoup de travail et non pas seulement le fruit du hasard ou de la chance. L’ESMB a déjà conquis le coeur de plusieurs. Finalement, c’est peut-être sa détermination qui est son arme de séduction.

Mme Julie Allard, éducatrice à l’ESMB