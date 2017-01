Le mardi 6 décembre, de 9 h à 12 h, avait lieu la traditionnelle activité de lettres au père Noël à l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB).

Au total, 120 élèves de 1re année des écoles nourricières Sainte-Jeanne D’Arc, Saint-Jean-De-Brébeuf et Frère-André et leurs enseignants ont accepté notre invitation.

C’est dans des décors festifs et magiques que les tout-petits ont été accueillis. En premier lieu, ils ont écrit leur lettre au père Noël en prenant bien soin d’y inscrire trois voeux pour Noël. Évidemment, ils ont bien décoré leur lettre afin que le père Noël puisse la remarquer!

Ensuite, les élèves devaient s’assurer de bien fermer leur enveloppe pour que les voeux choisis se réalisent vraiment le soir de Noël. Les lutins – soit 14 élèves de la 9e à la 12e année – ont ajouté de la « poudre magique » dans les enveloppes.

Les élèves de 1re ont dû à ce moment-là bien fermer les yeux et penser très fort à ce qu’ils veulent pour Noël, pensez à leur famille et à Jésus qui va naître.

Selon le discours des lutins de l’ESMB, puisque leur enveloppe sera bien scellée avec un ruban, le soir de Noël, ils n’auront qu’à l’ouvrir et mettre la « poudre magique » sur les biscuits qu’ils vont laisser au père Noël. La poudre magique permettra de multiplier les biscuits pour qu’il y en ait assez pour satisfaire tous les rennes du père Noël.

En second lieu, un atelier de technologie s’inspirant de la thématique de Noël a été offert par Mme Amanda Deneau pour le plaisir des plus petits et des plus grands!

Finalement, le moment le plus attendu, la visite du père Noël. En attendant bien sagement, tout à coup le vieil homme vêtu de rouge fait son entrée au plus grand enchantement de tous. Chacun leur tour, ils lui ont dit quelques mots à l’oreille. En échange, le père Noël leur a remis un chandail en souvenir de l’événement. Afin de bien terminer la visite, les lutins leur ont lu des contes des plus féériques.

À noter que sans un bon coup de main des 14 lutins de l’ESMB, du père Noël, des élèves de la 8e année de M. Jean-Yves Micoun et de l’animateur pastoral M. Xavier Manga, ce Noël n’aurait jamais été aussi spécial à l’ESMB!

Julie Allard