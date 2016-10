L’école Saint-Dominique-Savio célèbre le Jour des Franco-Ontariens

Sur les rives de la Baie Georgienne, près de cette péninsule rocailleuse qui attire les amateurs de plein air de partout en Ontario, se trouve la municipalité d’Owen Sound. À l’instar des autres communautés de langue française, les francophones que l’on trouve dans cette ville n’ont pas manqué de célébrer le Jour des Franco-Ontariens dans la joie et l’enthousiasme. À l’école Saint-Dominique-Savio, qui regroupe des élèves de l’élémentaire et du secondaire, le vert et le blanc étaient à l’honneur, en particulier lorsque les élèves et le personnel scolaire, habillés de l’une ou l’autre de ces couleurs, se sont disposés de façon à former un drapeau franco-ontarien géant immortalisé par une photo. Comme quoi ce symbole rassemble les francophones en dépit des distances qui les séparent.

