Dans un communiqué publié le lundi 13 février par l’Office de la qualité et de la responsabilité (OQRE), l’École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf, à London, a été reconnue pour ses stratégies gagnantes en mathématiques permettant à une proportion significative d’élèves de 6e année d’atteindre la norme provinciale en mathématiques. En effet, selon les plus récentes données de l’OQRE, jusqu’à 97 % des élèves de 6e année ont atteint ou surpassé la norme provinciale en 2016 (moyenne provinciale de 85 %).

L’OQRE souligne notamment une amélioration remarquable du rendement des élèves, de la 3e à la 6e année, et les méthodes pédagogiques utilisées à l’école qui permettent de maintenir ou d’augmenter le nombre global d’élèves qui atteignent la norme provinciale en mathématiques.

Le personnel de l’école attribue cette réussite entre autres à des démarches pédagogiques claires et cohérentes entreprises au sein de l’école et du Conseil scolaire catholique Providence. Cette stratégie prévoit un suivi rigoureux du cheminement scolaire de chaque élève tout en permettant à l’école de valoriser les progrès, de relever les besoins d’intervention et de communiquer des informations constructives aux parents.

Le récit publié par l’OQRE démontre aussi que les membres du personnel enseignant sont fiers de leur langue française et cette fierté est transmise aux élèves. « On demande aux élèves de parler en français en tout temps à l’école. Les élèves connaissent bien cette attente et y répondent positivement », indique Luc Chartrand, directeur de l’école.

De plus, l’école se démarque par l’intégration de matériel de manipulation dans ses pratiques d’enseignement, permettant ainsi aux élèves d’illustrer les concepts, établir des liens et mieux comprendre l’enseignement par la suite.

« La mise en œuvre d’initiatives pédagogiques novatrices ainsi que la collaboration entre tous les membres du personnel de l’école, les élèves et les parents portent ses fruits et les résultats supérieurs à la moyenne provinciale en sont la preuve. Ils témoignent d’un enseignement de qualité et d’un engagement des membres du personnel à la réussite scolaire de chaque élève », affirme Joseph Picard, directeur de l’éducation au Conseil scolaire catholique Providence.

Les résultats des tests provinciaux sont affichés au site web de l’OQRE.