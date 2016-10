Le début de l’année scolaire est l’occasion qui s’impose pour les directions et le personnel des écoles pour rencontrer les parents d’élèves. C’est ainsi que, le 21 septembre dernier, l’école élémentaire Sainte-Jeanne-d’Arc, à London, tenait une soirée « portes ouvertes » destinée autant à informer qu’à fraterniser.

À 17 h, les visiteurs ont été invités à se rendre au gymnase pour assister à une présentation des changements en cours à l’école et à une mise à jour quant aux plus récentes nouvelles. Des explications leur ont été fournies à propos du « magasin en ligne », un choix pratique pour les parents lorsqu’il s’agit de payer pour les sorties, les repas et divers articles. Les participants ont également pris connaissance du classement résultant des tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, ont appris que sept nouveaux parents siégeront cette année au conseil d’école, ont été mis au courant du nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire, etc.

La rencontre s’est ensuite déplacée dans les salles de classe où les parents ont découvert plus en détail le curriculum qui caractérisera le parcours scolaire de leur enfant jusqu’en juin prochain. Aux environs de 18 h, l’activité a pris un tournant plus festif avec un barbecue organisé par les Chevaliers de Colomb et qui constituait en même temps une collecte de fonds pour cet organisme sans but lucratif. Par la même occasion, les participants ont pu jeter un coup d’œil au nouvel aménagement de la cour d’école.

La soirée « portes ouvertes » a attiré au moins 150 participants, une foule appréciable pour ce type d’évènement. Ceux-ci ont pu acheter des livres de la maison d’édition Scholastic, connue pour sa littérature jeunesse et ses ouvrages pédagogiques, ainsi que des vêtements portant le logo de l’école et un dessin de sa mascotte, Félix le Phénix. Ce n’est pas la première fois que l’école Sainte-Jeanne-d’Arc fait produire des vêtements promotionnels, mais ceux-ci se démarquaient par un nouveau design et l’utilisation de nouveaux matériaux.

Bref, ce fut une soirée agréable et la température douce ne fut pas étrangère à son succès. Il était près de 20 h lorsque les derniers participants ont quitté les lieux en ayant désormais une meilleure idée de ce qui attendra les élèves au cours de l’année scolaire.