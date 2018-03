Le docteur Anne Toth est connue dans la communauté francophone pour son engagement de longue date au sein de plusieurs organismes. Ainsi, elle siège présentement au conseil d’administration du Réseau-femmes et du Carrefour des femmes et elle maintient contact avec d’autres pourvoyeurs de services de London et Sarnia. Elle est également vice-présidente de la section Ouest de l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario (ATTSO). Sa carrière en travail social l’a amené à assumer plusieurs responsabilités et à prendre de nombreuses initiatives qui, le 6 mars dernier, lui ont valu de recevoir le Prix de leadership inspirant 2018 de l’ATTSO.

C’est au Collège universitaire King’s, à London, que s’est tenue la remise du prix devant plusieurs dignitaires. L’École de travail social était également bien représentée dans l’assistance qui, pour l’occasion, a également pu jeter un coup d’œil à une exposition de photos illustrant les groupes marginalisés de London avec qui les travailleurs sociaux sont le plus souvent en contact. Cette cérémonie constituait un des événements prévus dans le cadre de la Semaine du travail social.

Peter Donahue, directeur de l’École de travail social, a entre autres souligné dans son discours que notre époque est complexe et que les diplômés de cette faculté dont il est très fier répondent à un besoin. David Sylvester, principal du collège, a quant à lui mentionné que ceux qui oeuvrent dans ce domaine aspirent à l’excellence et travaillent en collaboration avec d’autres spécialistes. Être engagés dans la communauté fait aussi partie du quotidien des travailleurs sociaux, a-t-il conclu.

Le maire de London, Matt Brown, était également sur place pour représenter l’ensemble de cette même communauté. Affirmant qu’être travailleur social relève de la vocation, M. Brown a dit que cette remise de prix constituait une occasion de célébrer ces professionnels qui sont là dans les pires moments de nos vies et que plusieurs à London dépendent de leurs bons soins. Le maire a conclu son intervention en encourageant les travailleurs sociaux à se souvenir qu’ils font une indéniable différence dans le monde.

Gary Davies, un ancien principal du collège, a rappelé que la réception du Prix de leadership inspirant était un grand honneur pour enchaîner ensuite avec un résumé du parcours de Anne Toth. Cette dernière lui a succédé au micro pour s’adresser à son tour à l’assistance.

En se basant sur son expérience et parlant du fond du coeur, Mme Toth a affirmé que ce ne sont pas que les gestes et les paroles qui comptent dans les interventions des travailleurs sociaux, mais aussi leur simple présence, parfois aussi importante auprès des bénéficiaires. La vie, a-t-elle rappelé, est un apprentissage et ceux qui pratiquent le même métier qu’elle ont l’occasion de s’en rendre compte. En conclusion, Mme Toth a remercié tous ceux qui l’ont entourée au cours de sa carrière et a parfaitement résumé la beauté et l’idéalisme caractérisant la mission des travailleurs sociaux en affirmant qu’ils donnent l’occasion aux autres de croire en eux-mêmes.

Cela est d’autant plus important que ceux auprès de qui les travailleurs sociaux interviennent sont le plus souvent au bas de l’échelle sociale. Prenant en exemple l’exposition de photos et les histoires personnelles qu’elles mettent en évidence, Anne Toth a dit en entrevue qu’il s’agissait d’une bonne représentation de la mission relevant de son corps de métier. « Notre défi, c’est de montrer le visage des gens qui sont invisibles à cause de leur pauvreté, de leur toxicomanie ou de leurs problèmes sociaux », explique Mme Toth en ce qui a trait au travail qui reste à faire dans la région.

Ce prix de l’ATTSO constitue donc un honneur bien mérité pour cette femme engagée qui cumule plus de 30 ans de pratique ici comme ailleurs au pays et dans le monde.

PHOTO : De gauche à droite : Peter Donahue, Anne Toth, Gary Davies, Matt Brown et David Sylvester.