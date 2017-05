C’était le 20 avril dernier, pendant la pause du dîner, que le programme des Alliés et celui des élèves PANA de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB) ont réalisé leur première activité ensemble.

À peine rassemblés depuis peu, les Alliés ont eux-mêmes planifié et organisé l’évènement afin d’établir un contact privilégié avec les élèves PANA.

L’activité s’est déroulée au forum, lieu de rassemblement des élèves du secondaire pendant le dîner. La TEE de London assignée à l’ESMB, Kelly Niyongabo, aidé de Serge Kabongo, nouveau TEE ont misé sur le choix de l’emplacement de l’activité afin d’afficher publiquement les programmes Alliés et PANA et ce qu’ils offrent aux élèves. Ainsi d’autres jeunes de l’ESMB ont pu être spectateurs mais sont ensuite devenus des participants volontaires en se joignant à l’évènement.

C’est donc de main de maître que les Alliés ESMB – Cyrille Ndikizang, Laël Mikwete, Mama Dorée, Miyuki Niyungeko, Rheannoh Demeter, Tegra Mikwete et André Grenier – ont dirigé une activité brise-glace ayant pour but la présentation de chacun, leur langue et un endroit qu’ils aimeraient visiter au Canada.

Puis, un jeu de mémorisation de gestes de chacun des participants a mis l’accent sur l’expression, la créativité et la participation au sein d’un groupe. C’est d’abord en observant que d’autres élèves apprécient l’ambiance et qu’ensuite, ils se sont joints au groupe pour, à leur tour, en connaître davantage sur les programmes Alliés et les PANA, et surtout apprendre à connaître tout ce beau monde.

Enfin, M. Camara Broulaye, enseignant PANA désigné à ESMB, a stimulé la communication orale de ces élèves en faisant un retour sur l’heure qui a précédé, y compris leurs impressions de l’événement et les sentiments ressentis face à cette nouvelle réalité de faire partie intégrale d’un groupe et de développer des habiletés sociales en français.

À l’unanimité, les élèves PANA ont apprécié et aimé l’activité, la nourriture et surtout la chance unique qu’ils ont eu de rencontrer d’autres élèves et de vivre agréablement leur première année scolaire au Canada comme élèves à l’ESMB.

Afin de terminer cette première activité en beauté, M. Camara Broulaye a été impressionné par ses jeunes protégés : « Je suis fier de leurs progrès et du travail qu’ils ont accompli. La qualité de la communication orale pour ces jeunes qui, en septembre dernier, pouvaient à peine dire un mot en français est extraordinaire. Ils peuvent maintenant s’exprimer beaucoup mieux en public ».

C’est donc la fusion des programmes Alliés et PANA qui permettra de créer dorénavant de nouvelles possibilités d’échanges et de partages à l’ESMB.

Photo : la fusion Alliés et PANA offre de nouvelles possibilités.