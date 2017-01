Le Centre communautaire régional de London (CCRL) travaille depuis un certain temps à devenir un carrefour ethnoculturel rassembleur. En effet, l’organisme connaît depuis plusieurs années un grand succès auprès des francophones de la ville mais les minorités culturelles constituent jusqu’à maintenant une clientèle plus difficile à rejoindre. Pour remédier à cette situation, le CCRL a entrepris divers projets dont l’un vise les amateurs de soccer, un sport populaire dans toute la francophonie.

Le mois dernier, l’organisme conviait les membres de quatre équipes à participer à un tournoi amical dans le gymnase de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère. Maghreb United, Classique A, Classique B et Espoir, réunissant un total 34 participants, se sont affrontés le temps de quelques rondes. Les équipes étaient composées de joueurs originaires du Maghreb, du Sénégal, du Mali, du Cameroun, etc. Bref, l’évènement était à l’image du caractère international de la langue française.

Le tournoi avait été organisé en collaboration avec les représentants de ces équipes et tous s’étaient engagés à respecter des règlements prédéterminés. Une collation santé attendait les participants. Ceux-ci, pour la plupart dans la vingtaine et la trentaine, ont profité de l’occasion pour nouer des liens d’amitié et améliorer leur jeu. De manière générale, la convivialité et l’esprit sportif qui caractérisaient la rencontre rejoignait l’objectif du CCRL qui était de rapprocher les différentes communautés culturelles.

C’est finalement Maghreb United qui a gagné la compétition par un but d’écart. Il n’y avait pas de trophée ou de récompense et l’on peut dire que tous les participants ont été gagnants en passant une belle journée à s’amuser.

Il s’agissait d’une première expérience pour le CCRL et l’organisme prévoit déjà organiser une autre édition, plus structurée, probablement en mars ou en avril. « Petit à petit, si l’idée commence à être véhiculée, on aura d’autres personnes qui voudront participer », estime Ibra Seck, principal responsable de la mise sur pied du tournoi. À terme, M. Seck souhaiterait que cette activité donne lieu à une rencontre d’envergure qui se tiendrait l’été, à l’extérieur, et qui réunirait plusieurs équipes du Sud-Ouest.