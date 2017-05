Le samedi 29 avril, de 18 h à 21 h, avait lieu une soirée burundaise au Centre communautaire régional de London (CCRL).

Au programme, un mot de bienvenue du président de l’Association burundaise de London (ABL), Félix Ndakoze. Celui-ci en a profité pour faire part à ses membres que le directeur général du CCRL, Jean-Pierre Cantin, se propose de créer un Carrefour francophone multiculturel à London.

Puis, M. Ndakoze a rappelé qu’un des objectifs de l’ABL et des collectivités burundaises vise à favoriser la collaboration entre son association et les autres groupes similaires de façon à assurer une meilleure compréhension de la diversité ethnique et culturelle au Canada.

D’ailleurs, la très grande diversité d’origines parmi les gens présents reflétait la diversité d’un tel carrefour : Centrafrique, Sénégal, Rwanda et Congo, sans compter ceux de London et même du Québec. Dans une ambiance très conviviale aux couleurs du Burundi, M. Ndakoze, le coordonnateur du Carrefour Ibra Seck, Kelly Niyongabo de l’ABL et d’autres bénévoles avaient contribué généreusement avec leurs délicieux plats au buffet multiculturel, un premier pas assuré vers le projet de Carrefour francophone multiculturel de London.

À souligner également la présence d’Émilie Crakondji, directrice générale du Carrefour des femmes, qui a aidé de nombreuses femmes à leur arrivée au Canada. Toujours très active au sein de la communauté, les participants ont apprécié sa présence à l’événement.

Puis, un buffet diversifié a été offert à la soixantaine de convives. Ces derniers ne se sont pas fait prier pour savourer les délices de la cuisine burundaise étalés au buffet : patates douces à la façon de grand-mère, ipitoke banane verte, amateke, poulet à la mijoteuse et haricots à la burundaise. Le tout était accompagné d’un verre de jus au gingembre, ce qui a permis aux convives de porter un toast à ces nouvelles amitiés et projets.

En fin de soirée, les participants semblaient bien heureux de cette activité qui leur avait donné la chance d’échanger avec des amis et de faire de nouvelles connaissances.

Photo : quelques participants.