London compte un conseil de Chevaliers de Colomb francophones. Le conseil 15843 Sainte-Marguerite-d’Youville existe depuis 2013 et certaines de ses activités se sont peu à peu imposées comme des incontournables de sa programmation. Ainsi, la compétition de lancers francs est revenue au calendrier de l’organisme et des écoles catholiques de langue françaises de la ville.

En effet, après une première édition en 2016, les Chevaliers de Colomb ont décidé d’organiser à nouveau ce concours qui n’est pas unique au conseil 15843. La compétition de lancers francs connaît au contraire une popularité grandissante dans bon nombre de chapitres locaux de cette association catholique internationale. Le principe en est simple : il s’agit de permettre aux jeunes de s’amuser tout en développant leurs aptitudes au basketball. Le lancer franc consiste à lancer le ballon à partir de la ligne prévue à cet effet qui est située à 4,6 mètres du panier. Le gagnant est celui qui réussi à lancer le ballon au panier le plus grand nombre de fois.

Le conseil 15843 avait contacté les écoles Monseigneur-Bruyère, Saint-Jean-de-Brébeuf, Sainte-Jeanne-d’Arc et Frère-André pour s’assurer de leur collaboration. Les enseignants d’éducation physique ont fait connaître l’existence de ce concours à leurs élèves de 9 à 14 ans et ont organisé une première ronde éliminatoire dans leur classe. Les jeunes intéressés à y participer étaient invités, les uns après les autres, à tenter de lancer le ballon au panier à 15 reprises.

La seconde ronde éliminatoire s’est tenue le 28 janvier et le 1er février, cette fois en présence des Chevaliers de Colomb, dont René Caron, le principal organisateur. Les filles et les garçons constituaient deux catégories et les jeunes étaient également divisés en fonction de l’âge. Là encore, chaque participant devait tenter de marquer le plus de points en 15 lancers. Lorsque des participants au sein d’une catégorie avaient le même score, ils devaient s’affronter en une nouvelle série de lancers pour déterminer un vainqueur.

Les gagnants de cette joute organisée par le conseil 15843 seront en compétition avec des jeunes de d’autres écoles lors d’une compétition de district. Puis, en avril, c’est à l’échelle provinciale que les meilleurs s’affronteront.

Cette possibilité d’avancer de tournoi en tournoi étant le véritable prix de ce concours mis sur pied par les Chevaliers francophones de London, ceux-ci se sont montrés généreux envers tous les participants. Tous ont reçu un certificat attestant de leur participation à la compétition et deux billets pour aller voir un match des London Lightning, une équipe professionnelle de basketball.