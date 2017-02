Une centaine de convives se sont rassemblés dans le petit gymnase du Centre Desloges, à London, le dimanche 5 février. Là, les y attendaient une dizaine de Chevaliers de Colomb du conseil 15843 Sainte-Marguerite-d’Youville. Ces derniers avaient préparé pour leurs visiteurs un déjeuner comme tous les aiment avec pain doré, bacon et jambon.

Tous les deux mois, les Chevaliers de ce conseil de langue française organisent un déjeuner-bénéfice, règle générale en s’inspirant d’une thématique. En décembre, c’était bien sûr le temps des Fêtes qui était mis en vedette. En février, ce sont les joies de l’hiver et du Carnaval. En effet, le célèbre Bonhomme Carnaval, bien connu des gens du Québec et qui a fait des émules jusqu’en Ontario, était de la partie.

« Ce type d’évènement nous permet de rencontrer les gens et de leur présenter les Chevaliers », explique Dex Kouna. Grand Chevalier depuis l’année dernière, M. Kouna a succédé à Denis Noël, qui fut le premier à occuper ce poste lorsque le conseil a été fondé en décembre 2013. Les effectifs de l’organisme sont pour l’instant limités, mais ses membres mettent de grands efforts pour remédier à cette situation en étant aussi visibles que possible dans la communauté.

Les Chevaliers n’en demeurent pas moins actifs et leur engagement envers autrui prend diverses formes. Ainsi, quelques jours avant ce déjeuner, se tenait le concours annuel de lancers francs, une compétition sportive destinée aux adolescents et qui, comme plusieurs autres activités, vise aussi à promouvoir l’esprit communautaire. À la fin de l’année dernière, les Chevaliers avaient également remis des manteaux d’hiver aux enfants défavorisés des écoles francophones de London. Les familles hébergées au Manoir Ronald McDonald de la ville sont aussi des bénéficiaires de leur bénévolat. En fonction des besoins, les Chevaliers de Colomb s’écartent de temps à autre de leurs engagements réguliers pour s’occuper de cas particuliers.

À l’image de la communauté francophone de London, les membres du conseil 15843 viennent de tous les horizons. La fraternité est une valeur importante pour les Chevaliers, unis par une générosité qui transcende les origines et les générations.

« J’ai toujours aimé aider. Être Chevalier, j’aime ça parce que c’est un groupe formé de gens d’âges différents, explique Dex Kouna. On peut grandir en esprit, discuter entre nous et partager des expériences de vie. » Comme on peut le constater, les membres trouvent dans leur engagement une occasion de s’accomplir au plan humain.

Le prochain déjeuner devrait avoir lieu en avril et être au profit du Manoir Ronald McDonald. Encore une fois, les Chevaliers de Colomb offriront à tous l’occasion de contribuer à leurs bonnes oeuvres.