La rencontre du lundi 5 décembre des membres du Conseil scolaire catholique Providence a porté sur l’organisation de leur travail pour l’année qui vient. La première partie de la rencontre a permis à chacun de se recueillir en participant à une messe célébrée par l’abbé Robert Champagne. L’ensemble musical et la chorale de l’école secondaire l’Essor accompagnait la cérémonie en interprétant différents chants religieux.

Après avoir réaménagé la salle du Conseil, les élections ont eu lieu. Le président Robert Demers, ayant choisi de ne pas solliciter de nouveau mandat, Jacques Kenny a été élu sans opposition. Après un vote rapide, Doris Sauvé a été portée à la vice-présidence.

Dans son discours d’acceptation, M. Kenny a rappelé l’importance de travailler de manière concertée. Si tout va comme prévu, ce sera sous sa présidence que le Csc Providence franchira le cap des 10 000 élèves. Selon lui, le Conseil doit voir au meilleur intérêt de l’ensemble de sa population.

Joseph Picard, directeur général du Conseil, a pris la relève et présenté les grandes lignes du rapport annuel. Il a d’abord noté le clin d’oeil fait aux Premières Nations dans l’image choisie pour la page couverture du rapport : un empilement de cailloux avec, en fond de scène, une carte esquissée du territoire desservi par le Conseil et qui ressemble à s’y méprendre aux cartes tracées par les premiers explorateurs de la région.

« Sur le plan financier, nous sommes en excellente position, a indiqué M. Picard. Cependant, nous devons toujours faire preuve de prudence et de rigueur dans la gestion des finances et dans les décisions que nous prenons sinon, nous pourrions nous retrouver en difficulté. » Il a invité les personnes présentes à prendre connaissance du rapport qui a été déposé sur le site Internet du Conseil.

Le mot de la fin a été prononcé par le président sortant qui a remercié tous ceux qui l’ont accompagné et appuyé au cours de son mandat. Il a rappelé certains faits importants survenus au cours des dernières années. Une fois la rencontre levée, les gens ont été conviés à un léger goûter.

Continuité au Conseil scolaire Viamonde

Du côté du Conseil scolaire Viamonde (CSV), Jean-François L’Heureux a été élu pour une troisième fois consécutive, à titre de président du CSV. La décision des conseillers est survenue lors de la réunion d’organisation tenue le vendredi 2 décembre. Par la même occasion, les membres du Conseil ont accordé un second mandat à François Guérin à la vice-présidence.

Dans son discours, M. L’Heureux, a parlé des projets qui retiendront l’attention des élus au cours des prochains mois dont la construction de nouvelles écoles et l’intensification des pressions en vue d’obtenir le financement pour ouvrir des écoles supplémentaires à Barrie, Kitchener, Markham et Toronto. Ces démarches se feront tout en maintenant le cap sur l’amélioration du rendement et la protection du bien-être des élèves.

M. L’Heureux a conclu son discours en disant : « Notre raison d’être se résume à deux choses simples : des élèves épanouis et une langue française vibrante ».

Pour sa part M. Guérin est très honoré d’avoir été choisi par ses pairs. « C’est une reconnaissance de notre travail accompli à la table du Conseil », précise-t-il.