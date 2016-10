Le samedi 15 octobre, la ville de St. Thomas convie la population à jeter un coup d’œil à ses attraits architecturaux, témoins de son passé, et à ses institutions actuelles, symboles de son intérêt pour la culture. Ce seront en effet les dernières « Portes ouvertes » de l’édition 2016 de cet évènement qui, année après année, permet de faire découvrir les diverses facettes parfois cachées de nombreuses communautés de la province.

Fondée en 1810, St. Thomas est à la fois caractéristique de l’évolution de la société ontarienne tout en ayant des particularités qui lui sont propres.

Ainsi, le manège militaire de la ville, construit en 1901, est, au plan visuel, typique de ces bâtiments militaires avec ses tours crénelées et ses airs spartiates, et au plan social, illustre bien l’attachement du Canada anglais pour ses institutions militaires.

Autres incontournables des journées « Portes ouvertes », les églises figurent en grand nombre au programme de St. Thomas. Ces cinq temples, tous construits au XIXe siècle pour diverses dénominations, ont chacun un cachet qui leur est propre en termes historiques et architecturaux. Le plus ancien, construit en 1824 dans le style néo-gothique anglais primitif, est entouré de monuments et d’un vieux cimetière qui valent également d’être vus.

D’autres édifices se distinguent par leur âge mais certains, aussi, pour leurs fonctions. Un exemple célèbre réside dans le Princess Avenue Playhouse, une salle de spectacle communautaire.

Pour ce qui est des services publics, ce sera l’occasion de visiter la caserne de pompiers et d’en apprendre davantage sur ce métier. St. Thomas compte également quelques musées et galeries d’art, tel que le Musée du chemin de fer et le Centre d’art public, eux aussi figurant à la liste des lieux à visiter.

Autre particularité, la ville compte un immense pont ferroviaire qui, ne servant plus aujourd’hui au transport par train, sera bientôt transformé en un grand espace public multifonction. Pour en apprendre davantage sur ce projet et sur l’histoire de cette structure, la population a rendez-vous au coin des rues King et Centre entre 10 h et 16 h.

La mi-octobre est sans doute le moment idéal pour clore les « Portes ouvertes ». Si l’été a ses charmes, l’automne n’en a pas moins, quoique d’un genre différent. Une balade à St. Thomas, dans le comté rural d’Elgin, peut représenter une belle occasion de combiner plein air et découvertes patrimoniales. Pour la liste complète des sites à visiter et leur adresse, consultez le site web suivant : http://www.doorsopenontario.on.ca/Evenements/St-Thomas.aspx.

Philippe Thivierge