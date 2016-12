À l’approche de Noël, les collectes de fonds, de denrées et d’objets de toutes sortes pour les plus démunis se multiplient et les écoles sont souvent à l’affût d’occasions de faire leur part. À Sarnia, l’école élémentaire Saint-Thomas-d’Aquin et l’école secondaire Saint-François-Xavier ont uni leurs efforts dans le cadre d’un projet destiné aux enfants des pays en voie de développement.

Chaque année, l’organisme chrétien d’aide internationale Samaritan’s Purse lance une campagne pour recueillir des dons en jouets, en articles scolaires ou d’hygiène ou quoi que ce soit qui puisse améliorer la qualité de vie des jeunes qui, ça et là dans le monde, vivent dans la pauvreté. Les donateurs sont invités à remplir des boîtes, de dimensions semblables à celles d’une boîte de chaussures, qu’une étiquette permet de mettre à l’intention d’un garçon ou d’une fille d’un âge spécifique. Les boîtes sont ensuite recueillies dans des centres de collecte et expédiées dans l’un ou l’autre des pays ou Samaritan’s Purse dispose de partenaires et où elles seront distribuées aux plus nécessiteux.

Encadrés, à Saint-François-Xavier, par Lynne McGregor, et, à Saint-Thomas-d’Aquin, par Renée Ilves, les élèves ont rempli 54 boîtes en deux semaines. Afin de personnaliser leurs dons, les jeunes du secondaire avaient inclus une carte de Noël dans chaque boîte et, de leur côté, ceux de l’élémentaire avaient joint une photo de leur école et une carte du Canada indiquant où se trouve Sarnia.

Le 21 novembre, Mme McGregor est allée remettre ces dons à Peoples Church, à Wyoming, d’où ils seront acheminés, après un arrêt à Kitchener, aux pays bénéficiaires : Haïti, Guatemala, Nicaragua, Sénégal, Sierra Leone, Ukraine, etc.

Le Canada est l’un des dix pays qui participent à cette campagne de dons organisée par Samaritan’s Purse. Les francophones de Sarnia auront donc contribué à cette œuvre de bienfaisance qui, en un quart de siècle, a permis la collecte et la distribution de 135 millions de boîtes. Les Canadiens répondent massivement à cet appel à la charité : l’année dernière, plus de 730 000 boîtes avaient été recueillies d’un océan à l’autre.