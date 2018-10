En Ontario, le lundi 22 octobre constituera le jour « J » pour des centaines de candidats aux élections municipales et scolaires. Ceux de London ne font pas exception et la campagne de quelques-uns d’entre eux a fait escale au Centre communautaire régional de London (CCRL) le 12 octobre dernier.

Ed Holder, candidat au poste de maire, a ainsi eu l’occasion de se présenter à une vingtaine d’électeurs. Arielle Kayabaga, candidate dans le district 13, devait se livrer au même exercice mais un empêchement de dernière minute l’a retenue. Deux candidats scolaires, Philippe Morin pour le conseil Providence et Pascale Thibodeau pour le conseil Viamonde, étaient également présents et en ont profité pour se faire mieux connaître.

Pour l’essentiel, la soirée a cependant tourné autour de M. Holder. Ancien député de London Ouest et ministre d’État aux Sciences et à la Technologie, Ed Holder jouit déjà d’une certaine renommée dans la population et, comme homme politique fédéral, a eu l’occasion de pratiquer son français à maintes reprises. C’est d’ailleurs cette distinction qui lui a permis de mettre en valeur son parcours et ses idées au CCRL.

Ed Holder cite les leçons de vie transmises dans sa famille comme inspiration pour ses engagements. Une communauté est jugée sur la façon dont elle prend soin des plus vulnérables, rappelle-t-il. M. Holder estime que son vaste réseau de contacts au sein des deux gouvernements fait de lui le candidat le plus apte à en obtenir une collaboration fructueuse pour l’avancement de divers projets. Laissant la parole à l’assistance, le candidat s’est fait poser plusieurs questions sur l’aide aux petites entreprises, la sécurité publique, le transport en commun, etc., et, bien sûr, les relations avec la communauté francophone.

London sera la première ville canadienne à faire l’expérience du vote préférentiel. Le maire Matt Brown ne se représentant pas, le changement de garde sera inévitable et l’un des 14 candidats à sa succession tiendra le gouvernail de la ville pour les quatre prochaines années.

PHOTO : Ed Holder a présenté ses projets pour London.