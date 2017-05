Durant les premiers jours de mai, le Csc Providence vibre aux rythmes de la Semaine de l’éducation catholique. La messe à la basilique-cathédrale St. Peter est sans conteste l’événement le plus marquant de ces quelques journées au cours desquelles les élèves redécouvrent tout ce qui fait la particularité de leur parcours académique.

Le mardi 2 mai, des centaines de jeunes ont donc passé une partie de la matinée dans cet imposant lieu de culte du centre-ville de London pour y affirmer leur attachement à la foi chrétienne. La basilique-cathédrale accueille les élèves du Csc Providence deux fois par année pour une messe d’envergure et, comme par le passé, plusieurs des jeunes participants ont activement contribué à la liturgie, que ce soit en faisant les lectures, en chantant ou en jouant de la musique.

Cette messe faisait partie du cycle de Pâques qui, dans le calendrier liturgique catholique, se déroule du mercredi des Cendres à la Pentecôte. La fête de Pâques est le point d’orgue de ces célébrations. À sa suite, les fêtes et les lectures bibliques rappellent les évènements qui ont eu lieu après la résurrection du Christ, alors que les disciples cherchent à comprendre la signification des événements dont ils ont été témoins et que le Messie leur apparaît à quelques reprises.

C’est le père Patrick Bénéteau, à qui le Csc Providence fait souvent appel pour les messes, qui a dit l’homélie. Sa prédication s’est axée sur le thème de la persévérance. Puis, le temps de la consécration venue, le père Kathemo Mukucha en a prononcé les paroles. Aux côtés des célébrants, Jamie Soullière, un animateur de pastorale, a entre autres tâches distribué la communion.

Voilà donc une autre expérience en commun qu’auront vécu ces élèves du Csc Providence. Ce passage à la basilique-cathédrale St. Peter leur aura également permis de jeter un coup d’œil à l’architecture et aux ornements de ce temple aussi beau qu’impressionnant. Outre la messe, d’autres activités ont émaillé la Semaine de l’éducation catholique pour approfondir la foi des élèves et renforcer l’esprit de communauté.

Photos : des centaines d’élèves étaient présents.