L’année dernière, la direction et le personnel de l’école élémentaire Frère-André, à London, avaient lancé le concept des Équipes Franco-Action. L’idée était de permettre aux élèves de s’investir davantage dans leur vie collective et dans l’organisation d’activités en les incitant à se regrouper en fonction de leurs intérêts pour ensuite les laisser prendre l’initiative de certains projets sous la supervision d’enseignants attitrés.

Le 18 janvier, tout l’après-midi fut consacré à la première rencontre de ces équipes récemment formées. Chacune se trouvait dans un lieu en lien avec son domaine : ainsi, l’équipe de danse et celle de récréation se trouvaient au gymnase, celle consacrée aux multimédias au laboratoire d’informatique, etc. Pour chaque groupe, deux enseignants avaient pour fonction d’encadrer les élèves dans leurs ateliers et leurs échanges.

Puisqu’il s’agissait d’une première expérience, quelques préalables s’imposaient. D’abord, celui de se connaître. Les équipes étant en effet composées d’élèves de la 2e à la 6e année, une activité « brise-glace » a été organisée dans chacune afin que tous puissent se connaître. Cela s’est passé de diverses manières, parfois en lien avec le champ d’intérêt commun aux membres.

Par exemple, ceux du groupe consacré à la décoration ont été invités à dessiner quelques choses et à expliquer leur choix, révélant de cette façon une part de leur personnalité. De leur côté, les jeunes du groupe de multimédias ont rempli un sondage en se servant d’une application. Chaque équipe avait ses particularités mais toutes ont cherché à leur façon à connaître les talents des uns et des autres et ce qui les intéresse afin de mieux répartir les responsabilités.

La réunion des équipes visaient aussi à poser les bases de leurs projets. La mission et les objectifs ont été déterminés, les priorités ont été fixés, le matériel requis a été identifié, etc. Certains ont commencé sur le champ à donner forme à leurs projets.

Les prochains mois verront l’école Frère-André bourdonner d’activité. L’imagination des jeunes étant mise à contribution, on peut s’attendre à de belles surprises!