Le 24 août dernier, le Collège Boréal de London était l’hôte d’une cérémonie de remise de diplômes. Pareil événement n’est pas inédit au collège, à la différence qu’il s’agissait là du premier consacré aux finissants du programme ACE.

Ce programme, dont l’acronyme signifie « Accès, Carrière, Études », existe depuis quelques années, mais c’était la première fois que le nombre d’étudiants le complétant au même moment était assez élevé pour faire germer l’idée d’organiser une cérémonie en bonne et due forme. Sur les huit finissants, cinq étaient présents.

Il faut dire qu’il est plutôt malaisé d’avoir un grand nombre de finissants au même moment puisqu’il est possible de s’inscrire à ce programme en tout temps, d’étudier à son rythme et donc de le compléter sans problème à n’importe quel moment.

ACE s’adresse à ceux qui souhaitent obtenir une équivalence de 12e année. Certains s’y inscrivent parce qu’ils en ont absolument besoin pour poursuivre leurs études ou améliorer leurs chances sur le marché de l’emploi. D’autres ne font pas face à une nécessité mais savent que d’étudier la matière proposée dans le cadre du programme ACE facilitera leurs études futures. Il en est même qui ont acquis leur 12e année il y a longtemps et qui veulent se rafraîchir la mémoire quant à des concepts précis.

Le français et les mathématiques sont les deux cours obligatoires auxquels s’ajoutent deux cours à option, choisis entre la biologie, la chimie, la physique, l’informatique et l’autogestion. ACE a été conçu pour faciliter la vie aux travailleurs et par conséquent, l’étude se fait à la maison, la présence n’étant requise en classe que pour les examens. Cependant, un enseignant est attitré pour répondre aux questions des étudiants, que ce soit au collège, par courriel ou au téléphone.

L’inscription à ACE est gratuite et les critères d’éligibilités sont assez simples. Selon Alexandra Poitrinal, gestionnaire du programme, le temps nécessaire pour le compléter varie surtout en fonction du temps que les étudiants veulent y consacrer. Elle en a vu certains qui l’ont fini en sept mois et d’autres en plus de deux ans, d’où la difficulté d’organiser une cérémonie de graduation telle que celle ayant eu lieu.

Celle-ci s’est ouverte par un discours de bienvenue de Philippe Morin, chef régional. Mme Poitrinal s’est également adressée aux finissants pour souligner la motivation qui leur a été nécessaire pour entreprendre ces études. Elle a aussi remercié Georges Etokabeka pour son travail et son dévouement en tant qu’enseignant attitré au programme. Puis, les finissants ont reçu le certificat tant attendu.

Malgré le défi logistique que cela représente, Alexandra Poitrinal souhaiterait que chaque finissant du programme ACE puisse conclure ses études par ce type de cérémonie. Tous les étudiants auront ainsi l’occasion d’entreprendre une nouvelle étape de leur vie sous les félicitations et les encouragements de leurs pairs et du personnel du Collège Boréal.

Photo : les finissants en compagnie d’Alexandra Poitrinal, Georges Etokabeka et Philippe Morin.