La communauté francophone de la grande région de London est appelée à se prononcer sur ce qui la touche grâce à une initiative de la Table Franco-Info et particulièrement d’un de ses membres, le Centre communautaire régional de London (CCRL). Les Franco-Ontariens d’ici et d’ailleurs ont vu passer bien des consultations et sondages au fil des années mais un exercice d’une telle ampleur est sans doute une première dans la région.

En effet, pour se doter d’un plan stratégique 2018-2023, le CCRL a décidé d’aller au fond des choses en ce qui a trait aux goûts et besoins des francophones. Jean-Pierre Cantin, le directeur général de l’organisme, s’est évertué au cours des derniers mois à trouver du financement pour une étude détaillée et, de fil en aiguille, le projet a pris forme avec plusieurs ramifications.

Un nouveau site web

Ainsi, la consultation comprendra quatre volets : la santé et le bien-être, l’employabilité de même que les services et activités du CCRL et de la Table Franco-Info respectivement. Le 2 mars dernier, le comité responsable de la consultation (composé de représentants d’organismes membres de Franco-Info) se réunissait pour la première fois et a passé quatre heures en compagnie des consultants pour discuter des échéanciers, de la planification du travail, des questionnaires utilisés et des résultats attendus.

C’est la firme PGF Consultants qui a été sélectionnée suite à un appel d’offres pour sonder la population francophone de la région sur les quatre volets, une démarche qui s’étalera sur huit mois et qui se déroulera par étape. Pour épauler les consultants, Fairouze Touni a été embauchée comme coordonnatrice jusqu’au 31 décembre 2018 : elle aura pour tâche de faciliter le contact entre les chercheurs et la communauté et les diverses instances locales. Qui plus est, la population a désormais à sa disposition un site web qui lui permet de se prononcer sur tous les sujets abordés : mavieenfrancais.ca. Ce site continuera à exister après la consultation afin de donner un outil d’expression aux francophones.

Les quatre volets

En mars et avril, ce sera le thème de la santé qui sera mis de l’avant, non seulement auprès des gens de London mais aussi, à la demande de l’Entité 1, de Sarnia. Des contacts sont en train d’être établis avec tous les intermédiaires (clubs d’aînés, conseils scolaires, etc.) par qui l’intérêt pour cette consultation peut être diffusé. Il ne s’agira pas seulement d’un sondage puisque d’autres approches, tels les groupes de discussion (focus group), seront utilisées.

Puis, de mai à août, ce sera le volet communautaire qui retiendra l’attention. Il s’agira d’abord de savoir si les francophones connaissent l’existence des services et activités socioculturelles et sportives en français à London. On leur demandera aussi ce qu’ils aimeraient comme activités et pour quelles raisons. L’objectif est de savoir pourquoi, sur les milliers de francophones résidant à London, il ne s’en trouve que quelques centaines qui profitent régulièrement de cette offre d’activités dans leur langue.

Si, comme on peut s’y attendre, la méconnaissance de cette programmation est un facteur important pour en expliquer la popularité parfois mitigée, une campagne de visibilité sur le terrain sera organisée pour rejoindre les francophones partout où ils peuvent se trouver. Ainsi, dans les festivals et événements de toutes sortes, le CCRL sera présent pour promouvoir auprès des participants et simples passants l’offre diversifiée d’activités en français à London.

De la fin août jusqu’au milieu de l’automne, le dernier volet de la consultation portera sur le marché de l’emploi. Il visera à déterminer quels sont les problèmes inhérents à l’employabilité des francophones dans la région alors que plusieurs postes demeurent vacants. Vers la fin du mois de septembre, un sommet sur le marché de l’emploi francophone et bilingue réunira des représentants des secteurs privé, public, communautaire et gouvernementaux et des chercheurs d’emploi. Des recommandations seront ensuite faites au gouvernement et le rapport de cette démarche sera également remis au Conseil local de planification en matière d’emploi. Le but visé est de préparer le terrain pour l’implantation de programmes de formation et de rétention plus efficaces.

La suite des choses

Après ces longs mois d’étude et de consultation, le CCRL sera à même de se doter d’un plan stratégique qui couvrira tous ses champs d’activités et qui sera en phase avec le plan stratégique communautaire de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Avec les mêmes données, les conseils d’administration des organismes membres de la Table Franco-Info se livreront à un remue-méninges collectif pour accoucher d’un plan d’action communautaire qui décrira les objectifs à atteindre au cours des cinq prochaines années.

Avec les résultats de cette vaste enquête, les têtes dirigeantes de la communauté francophone entendent frapper un grand coup en trouvant des réponses concrètes à des problèmes de longue date. La Ville de London sera aussi invitée à participer à ce nouvel élan pour le fait français. « Il y a une ouverture à la communauté francophone en autant qu’on la demande », estime Jean-Pierre Cantin à propos du secteur municipal. Ce jugement vaut aussi pour tous les autres domaines de la société au sein desquels les francophones doivent, comme le dit l’expression consacrée, prendre leur place.