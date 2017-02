Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) vient d’approuver la demande présentée l’année dernière par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBEF, sa station francophone basée à Windsor. Cet acquiescement du CRTC permettra à CBEF d’élargir sa zone de diffusion grâce à l’installation d’un émetteur de rediffusion FM à Sarnia.

La communauté francophone de Sarnia-Lambton se plaignait en effet de la difficulté à capter Radio-Canada. Les résidents de cette région plutôt loin des grands centres ne recevaient au mieux qu’un son de mauvaise qualité. Avec la nouvelle antenne, ils pourront pleinement bénéficier de la programmation de la chaîne d’État.

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisation du CRTC n’est censée entrer en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. À moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le CRTC, l’émetteur doit être en exploitation avant le 3 février 2019, idéalement le plus tôt possible.

Le dénouement de ce dossier est en partie redevable aux interventions de la communauté en appui à la demande. À l’initiative de Patrice Dufour, président du Centre culturel francophone Jolliet, les gens avaient manifesté leur désir d’être mieux servis par la société d’État. Leurs besoins ont été pris en considération et ce n’est désormais qu’une question de temps avant qu’ils ne puissent enfin avoir la radio en français dans leur région.

Il s’agit du développement le plus récent dans l’histoire mouvementée de CBEF. La station, fondée en 1970, avait connu, dans les 20 premières années de son existence, une croissance extraordinaire au point de devenir un chef de file de la culture franco-ontarienne dans le Sud-Ouest. Puis, à partir du milieu des années 1990, des compressions successives ont fait perdre à la station, ses employés et à la communauté, sa programmation locale.

En 2009, à la consternation générale, la Société Radio-Canada annonçait son intention de fermer CBEF. Les francophones de Windsor-Essex se sont alors mobilisés pour sauver la station et leurs efforts ont été couronnés de succès. Aujourd’hui, la programmation de CBEF est constituée d’une émission matinale produite dans le Sud-Ouest traitant de questions locales, c’est-à-dire Matins sans frontières animée par Charles Lévesque. Le reste du temps, c’est la programmation du réseau qui prend le relais.

C’est à la fréquence 101,5 FM que francophones et francophiles de Sarnia pourront syntoniser Radio-Canada. Reste à savoir maintenant dans quelle mesure CBEF prendra en considération l’actualité de cette région qui s’ajoute à son aire de diffusion.