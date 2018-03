Le 21 mars dernier, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton accueillait en début de matinée de nombreux convives à l’occasion d’un déjeuner. Ce rendez-vous constituait une des activités de la traditionnelle Semaine française de Sarnia, qui se tient toujours vers la fin du mois de mars en symbiose avec la Journée internationale de la francophonie.

Pour la Société Radio-Canada, ce déjeuner constituait aussi un excellent prétexte pour venir faire un tour dans cette petite ville du Sud-Ouest et d’y prendre des nouvelles de la santé de la francophonie locale. C’est pourquoi la grande salle du Centre communautaire s’est transformée pendant quelques heures en studio afin d’y accueillir l’émission radiophonique Matins sans frontières, animée par Charles Lévesque. De 6 h à 9 h, dans le brouhaha des familles et des amis venus prendre une bouchée, les auditeurs ont pu écouter l’animateur s’entretenir avec des personnalités de la communauté francophone de Sarnia.

Daniel Portelance, enseignant et bénévole à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, fut le premier à briser la glace pour parler de diverses initiatives destinées à aider des réfugiés syriens et des nouveaux arrivants. Paul Bourgeois, coprésident du Centre culturel Jolliet, a de son côté parlé de la programmation de l’organisme et de ses développements récents. Puis, Danielle Prévost, épouse d’un joueur de hockey professionnel, a raconté ce que la carrière internationale de son mari impliquait comme organisation de la vie quotidienne.

C’est surtout à partir de 7 h que les convives ont commencé à arriver en grand nombre au déjeuner. Crêpes, burritos, patates rissolées, oeufs, jambon, muffins, etc., étaient servis. On comptait dans l’assistance des gens de tous âges.

La ronde des invités de Charles Lévesque et de sa coanimatrice, Lisette Leboeuf, s’est poursuivie avec Louis Guimond qui a travaillé pendant 35 ans pour la garde côtière et qui était donc bien placé pour évoquer ce que cela représente comme responsabilités. Dara Landon et Nathan Hickey, respectivement étudiante et enseignant à l’École secondaire Franco-Jeunesse, lui ont succédé au micro pour raconter la préparation et le déroulement d’un voyage scolaire de neuf jours en Europe. Afin de parler des activités pour adolescents et jeunes adultes offertes au Centre communautaire, Mouna Baalbaki, responsable des séances de « bootcamp » et de Zumba, Tiana Cooke, coordonnatrice du groupe d’ados, et Rosalie Deschênes-Lebel, animatrice des cours de danse, ont offert leurs témoignages.

Une activité d’envergure comme ce déjeuner communautaire requiert la collaboration de plusieurs bénévoles. Les convives ont eu l’occasion de les voir à l’oeuvre et de reconnaître des membres de plusieurs organismes francophones. Il ne s’agissait que d’une part de leur travail car certains s’étaient levés au milieu de la nuit pour mettre en branle les préparatifs de cet événement.

Les auditeurs ont ensuite fait connaissance avec Maude Boily-Dufour, une athlète professionnelle qui a parlé de son entraînement à la nage, des compétitions et de la bourse qu’elle a reçue pour étudier à San Diego. À l’autre bout du spectre générationnel, Édith Houle, 95 ans, a évoqué quelques souvenirs de ses 72 ans passés à Sarnia. Mariah Amor et Isabelle Scott, respectivement directrice générale et gestionnaire au Réseau-femmes, ont de leur côté dressé le bilan des activités récentes de l’organisme, dont notamment ses initiatives destinées aux immigrantes. Et finalement, Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire, a clôturé l’émission avec quelques commentaires sur le dynamisme des francophones de la région.

Le passage à Sarnia de l’émission Matins sans frontières représentait aussi pour Radio-Canada l’occasion de faire une annonce attendue par plusieurs. Ainsi, le directeur des services français de la société d’État en Ontario, Pierre Ouellette, invité au micro par Charles Lévesque, a dévoilé qu’un émetteur sera installé dans la ville et devrait être fonctionnel à la mi-juin. Jusqu’à présent en effet, les francophones de Sarnia ne captent que difficilement le signal de la station de Windsor, mais grâce à ce nouvel équipement, ils auront accès à des émissions de radio dans leur langue et portant sur le Sud-Ouest.

Les organismes francophones de Sarnia tournent la page sur la Semaine française 2018 en en gardant un bon souvenir. Le printemps qui s’amorce ne sera pas moins riche en prétextes pour se rencontrer et s’amuser et la bonne humeur qui régnait lors du déjeuner donnera l’envie à plusieurs de se replonger dans cette sympathique communauté de langue française.

PHOTO : L’émission Matins sans frontières a été diffusée depuis le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton où se tenait un déjeuner.