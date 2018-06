Lorsque d’épais nuages couvrent le ciel, les lunettes de soleil peuvent au moins être portées pour le style : c’est ce qu’ont dû se dire les organisateurs de la Franco-fête en les distribuant tout en se résignant à ce que l’événement se déroule pour l’essentiel à l’intérieur. N’empêche, considérant la température maussade du 24 juin, le public était au rendez-vous et le Centre communautaire régional de London (CCRL) peut dire « mission accomplie ».

La fête avait débuté la veille au Wolf Performance Hall où les humoristes Chloé Thériault et Denis Grignon ont amusé l’assistance par leurs facéties. Le lendemain, c’est aux environs de 11 h que tout s’est mis en branle, d’abord par un barbecue qui, heureusement pour les cuistots et les convives, se déroulait sous la tente. De leur côté, avant que la pluie ne les force à battre en retraite, les enfants se sont divertis dans les deux structures gonflables qui se trouvaient dans le parc Ed Blake. Mais jeunes et moins jeunes ont dû se décider à passer le plus clair de leur temps dans le grand gymnase du Centre Desloges où le CCRL avait eu la sagesse d’organiser ses activités.

Au chapitre des nouveautés à succès, la palme est revenue à une version compacte et moderne des cabines photographiques : dès que les enfants l’ont découverte, ils ne l’ont pas quittée et les uns après les autres en ont extrait quantité de photos loufoques. Maquillage, pâte à modeler et jeu de construction attendaient les plus jeunes alors qu’il n’y avait manifestement pas d’âge pour se régaler de crème glacée. Maïs soufflé et sucrerie, vente de livres d’occasion, sports en famille et visionnement de matchs de la Coupe du monde de soccer complétait le programme avant que ne commence le spectacle.

Ce sont d’abord les jeunes de la communauté qui ont été mis en vedette par un concours d’artistes amateurs animé par Rita Giroux-Patience et Gabrielle Laurin. Le CCRL avait mis le paquet avec 1500 $ en prix répartis entre l’élémentaire et le secondaire à raison de 100 $ pour la 3e place, 250 $ pour la 2e et 400 $ pour la 1re. À l’élémentaire, Abodo Adam-Acacio a décroché la 1re place avec une démonstration d’arts martiaux suivi au classement de Marco Molina Beltran et d’un duo formé d’Ambreena et Alessandro De Menech. Au secondaire, le grand gagnant fut Jacob Gutierrez pour sa prestation à la guitare électrique suivi de Makenna Morton et Angela McIntosh. Camille Beaulieu, Nicole Buteau et Solveig Isabel-Doyon avaient eu la délicate tâche d’être les jurés dans le cadre de cette compétition très suivie.

La famille St-Pierre a ensuite pris le relais. Formé de Brian St-Pierre, de son épouse Lucie et de leurs enfants Jérémie, Mélina et Benoît, le sympathique groupe originaire de Casselman sillonne depuis plusieurs années les routes de l’Ontario pour partager sa musique qui invite toujours à faire la fête.

Non moins festif et sans doute plus traditionnel, les Rats d’Swompe, composés de Martin Rocheleau, Yan Leduc et Patrick Pharand, accompagnés pour l’occasion par deux compères musiciens, ont clôturé la Franco-fête. Originaires du nord et de l’est de la province, les membres de la formation ont fait vibrer la salle avec leurs chansons folkloriques d’hier à aujourd’hui.

Décidément, la pluie n’aura pas réussi à gâcher la fête. Bon été à tous!

PHOTO : Malgré la fatigue accumulée au cours de la journée, plusieurs se sont levés pour danser sur la musique des Rats d’Swompe.