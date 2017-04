C’était le 21 mars dernier à l’aréna Canland Ice à Oakville qu’avait lieu le championnat annuel de hockey de la ligue des Grands-Lacs. Cet événement unique et rassembleur de jeunes hockeyeurs existe depuis 1998 et cherche à promouvoir l’activité physique et la langue française dans la région.

Chaque année, il y a une compétition féroce entre les divisions « A » et « AA ». Les deux principaux organisateurs sont Luc Filion de l’école secondaire Sainte-Famille à Mississauga et Richard Pleau de l’Académie Mère-Teresa à Hamilton. Diverses équipes d’années en années s’y joignent cette année: London, Barrie, Orilla, Toronto, Mississauga, Hamilton et Ste-Catherine étaient au rendez-vous.

L’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB) y participe depuis 1998 et, cette année, ils ont formé une équipe avec l’école Notre-Dame de Wood-stock. La plupart des joueurs de la formation combinée provenaient cependant de l’ESMB. Au total, 40 joueurs représentaient l’ESMB. Tous ont donné leur 100 % d’esprit sportif, de talent et de coups de patin pour ce tournoi.

Pour une première fois, l’ESMB a décroché le titre des champions de la ligue des Grands-Lacs, division « A ». Les joueurs ont ramené fièrement la coupe à l’école! Les victoires de la journée de ces grands champions reflètent bien leur fierté et persévérance du championnat soit 9 -2 contre Georges-P. Vanier (Hamilton), 2-1 contre Hamilton District (Hamilton) et 7-2 contre Nouvelle-Alliance (Barrie).

Outre l’équipe de 9e à la 12e année Division “A” championne de ESMB

L’équipe championne de l’ESMB, 9e à la 12e année Division « A », avait pour entraîneur M. Henry Bouchard alors que celle des 7e et 8e années avait M. Patrick Ouellet. Les joueuses de l’ESMB étaient dirigées par Mme Julie-Anne Gareau.

Il est important de souligner que la plupart des membres de l’équipe gagnante continuent d’améliorer leurs habiletés au hockey tout au long de l’année scolaire puisque la quasi-totalité sont inscrits au programme sport-études de l’académie de Hockey Canada, et ce, tant à l’ESMB qu’à Notre-Dame.

Enfin, il semble essentiel que les derniers mots reviennent à Henry Bouchard, entraîneur des champions : « Depuis 1998, l’ESMB fait partie de la ligue des Grands-Lacs. C’est la première fois que c’est une équipe aussi talentueuse et les jeunes se sont bien démarqués et ont fièrement représenté l’école. »

Bravo encore aux hockeyeurs de l’ESMB et de Notre-Dame! Vous êtes nos champions! Vous êtes de grands champions!