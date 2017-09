Le 16 et 17 septembre prochains, les résidents de London auront l’occasion de redécouvrir leur ville pendant les journées Portes ouvertes, un évènement qui se tient chaque année dans de nombreuses communautés ontariennes.

La formule est bien connue : divers lieux, historiques ou modernes, publics ou privés, à vocation touristique ou pas, deviennent gratuitement accessibles et des visites sont organisées pour en découvrir les multiples facettes. Parmi les sites à découvrir, certains sont des nouveautés, d’autres des classiques qui reviennent année après année, d’autres enfin qui font un retour après une absence. À London, 35 attractions de toutes natures figurent au programme dont 10 nouveautés.

Parmi celles-ci, on ne peut pas dire que le patrimoine occupe le haut du pavé, mais la diversité est néanmoins présente jusqu’à réserver quelques surprises. En plus de figurer pour la première fois parmi les lieux mis en vedette par les Portes ouvertes, certaines attractions constituent aussi des innovations récentes dans la communauté. Ainsi en est-il des studios de la CBC à London de même que du projet musical Bands 150 qui tient ses quartiers au parc Victoria.

Au chapitre institutionnel, les Archives de l’Université Western lèveront le voile sur leur contenu éclectique. Dans un tout autre ordre d’idées, L’Arche London, l’antenne locale de l’organisme international fondé par Jean Vanier qui se consacre aux handicapés intellectuels, invite la communauté à se joindre à ses résidents pour s’adonner à des ateliers d’art pictural, de cuisine et de musique.

Puis il y a les divertissements. The Mystery Escape Rooms est une maison où les visiteurs peuvent s’adonner à divers jeux de résolution d’énigmes et, en ces journées de Portes ouvertes, ils pourront aussi découvrir l’histoire du bâtiment. À l’Elmwood Lawn Bowling Club, petits et grands pourront se familiariser avec le boulingrin, un sport s’apparentant à la pétanque. Parlant sports, ce sera aussi l’occasion d’explorer le musée qui leur est consacré. Situé sur le campus universitaire, le Musée des sports John P. Metras expose des artéfacts qui en retracent l’histoire.

Et puis, il y a les inclassables, ces lieux difficile à caser dans une catégorie ou une autre. Un atelier de menuiserie communautaire? Pareil service existe en effet à London, où les travailleurs du bois peuvent se rendre pour parfaire leurs connaissances. Pour ceux qui recherchent une expérience beaucoup plus éclatée, le Floss and Tann’s Cabinet of Curiosity for the Incurably Curious les mettra en contact avec le monde de l’étrange. Et en fait de visite, pourquoi ne pas en profiter pour prendre une marche en compagnie d’un guide afin de découvrir l’histoire des sculptures d’arbres du chemin Hamilton?

Voilà donc les nouveautés des Portes ouvertes 2017 à London. Mais les bons vieux classiques auront aussi voix au chapitre. En somme, il y en aura pour tous les goûts.

PHOTO: Une des sculptures de la route Hamilton