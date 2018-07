Les longs voyages en voiture, comme dans le bon vieux temps, ont de nouveau la cote.

Les sondages montrent qu’ils sont en hausse. Les sites web, les journaux, les magazines et même les livres proposent des périples routiers comme s’il s’agissait de la prochaine grande aventure – même s’ils s’inscrivent en fait dans une longue tradition américaine empreinte de nostalgie et de culture pop, du classique littéraire On the Road à la comédie National Lampoon’s Vacation.

Sur Instagram, le mot-clic #roadtrip apparaît 37 millions de fois.

D’une certaine façon, le retour de ces vacances du XXe siècle peut surprendre, à une époque où « le temps est devenu plus précieux que l’argent, une denrée inestimable à ne pas gaspiller sur des kilomètres d’autoroute », écrit Richard Ratay dans son livre Ne m’obligez pas à m’arrêter! Une histoire informelle des périples routiers en famille, qui sera bientôt publié.

En d’autres termes, pourquoi passer 18 heures à parcourir 1900 kilomètres quand on pourrait y arriver en deux heures par avion?

Eh bien, voici pourquoi: l’avion coûte cher, et plus il y a de voyageurs, plus il est économique d’entasser tout le monde dans une voiture, au lieu d’acheter un billet d’avion pour une famille de quatre personnes.

Les déplacements aériens peuvent parfois être désagréables. Se rendre à l’aéroport, perdre du temps en file à la sécurité, et faire face aux retards et aux problèmes de bagages peut facilement transformer un vol de deux heures en une odyssée qui monopolisera la majeure partie de votre journée et toute votre âme. Pour certains voyageurs, il est plus intéressant de se lever tôt, de prendre la route et de passer la journée à conduire. Au moins, vous pouvez apporter beaucoup de bagages sans payer de supplément. Et vous pouvez vous arrêter là où vous voulez, quand vous le voulez.

L’été 2018 sera-t-il donc l’été des longs voyages en voiture?

Voici pourquoi ce pourrait être le cas, ainsi que quelques ressources pour planifier votre propre voyage.

Les sondages

Le « Portrait des voyageurs américains 2017-2018 » de MMGY Global a constaté que les voyages en voiture représentaient 39 % des vacances prises par les voyageurs américains en 2016, comparativement à 22 % en 2015. La principale raison invoquée pour les voyages en voiture: la possibilité de faire des arrêts.

D’autres raisons, en plus de réduire les coûts et d’éviter les voyages en avion, incluent la facilité d’emmener les animaux de compagnie et la capacité de faire des plans à la dernière minute.

Une constatation surprenante: la résurgence des périples routiers est « menée par les millénariaux », souligne Steve Cohen, premier vice-président, aperçu des voyages, chez MMGY Global. « Quand nous regardons le nombre total de voyages sur la route, il y en a eu davantage effectués par des millénariaux que par toute autre génération. »

Et même si ces voyageurs sont jeunes, la nostalgie joue un rôle dans leurs préférences. Les « enfants du millénaire » se souviennent des voyages qu’ils ont faits « lorsqu’ils étaient enfants, ce qui n’est pas si loin », explique M. Cohen.

Le prix de l’essence importe moins qu’on pourrait le croire. Une enquête récente de l’Association américaine des automobilistes (AAA) a conclu que même si l’essence coûte plus cher aujourd’hui qu’à tout autre moment depuis 2014, cela ne retient pas les gens à la maison.

L’AAA a constaté lors de son enquête que les voyages en voiture étaient l’option la plus populaire pour les vacances en famille.

Selon un autre rapport de Ford, intitulé Le nouveau périple routier américain: comment les nomades numériques et la technologie brouillent la frontière entre le jeu et le travail, 50 % des personnes interrogées ont déclaré que les voyages routiers sont plus attrayants que les autres formes de voyage comme l’avion, les croisières et les trains parce qu’on peut être « plus spontané » lorsqu’on voyage en voiture.

Sur papier

Les longs voyages en voiture attirent beaucoup l’attention des médias imprimés et de l’industrie de l’édition.

Le New York Times a publié plus tôt cette année un article intitulé Le grand voyage sur la route américaine: plus court et plus populaire que jamais.

L’histoire de couverture du numéro d’été du magazine Lonely Planet est intitulée : Nos voyages préférés : l’Irlande, l’Alberta, le Botswana, la Caroline du Nord, le Texas, l’Australie et plus encore.

Le Wall Street Journal a qualifié les voyages en camionnette de « dernière escapade de luxe », tandis que le livre Van Life: Your Home on the Road, de Foster Huntington, a été inspiré par les aventures de cet homme qui a sillonné l’Amérique du Nord pendant trois ans au volant d’une camionnette Volkswagen.

Skift.com, le site web de l’industrie du voyage, vient de terminer une série en trois parties intitulée L’avenir des voyages routiers américains, qui affirme que les voyages routiers sont « statistiquement à la hausse en raison de facteurs économiques et culturels ». Les nouvelles technologies comme les services de cartographie mobile, la capacité de rechercher et de réserver des hébergements et des visites au fur et à mesure, et les options de travail à distance ont également facilité le saut dans la voiture.

Où aller?

Un imposant livre de 960 pages publié en mai, intitulé Road Trip Book: 1001 Drives of a Lifetime, compile les meilleurs voyages routiers dans le monde entier, de Chapman’s Peak Drive en Afrique du Sud à la Pacific Coast Highway en Californie, en passant par la route Pamir de l’Afghanistan au Kirghizistan. La plupart des suggestions de voyage sont accompagnées de cartes numériques qui peuvent être explorées avec GoogleMaps.

SOURCE : Beth J. Harpez, The Associated Press