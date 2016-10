Les organismes francophones du sud de l’Ontario abordent le thème de la visibilité et de la cohésion

Le 21 septembre dernier, à Mississauga, des directeurs généraux et principaux représentants des organismes et institutions francophones du sud de la province ont eu l’occasion de passer une journée ensemble dans le cadre d’un atelier organisé par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Rassemblant environ 35 participants, la rencontre a permis à chacun d’échanger, de réseauter et de participer à l’élaboration d’objectifs communs.

Animé par le consultant Alain Vachon, l’atelier a d’abord permis de prendre le pouls de la situation de chaque organisme et de chaque région, soit leurs défis et leurs ressources. Les participants sont ensuite passés au vif du sujet, soit la question de la visibilité de la francophonie dans le Centre-Sud-Ouest. Quelques approches pratiques ont été définies en termes de rapport avec les médias, de la diffusion d’objets promotionnels, de slogan, d’évènements, etc. Les représentants d’organismes ont également évoqué le mode de travail qui devrait être poursuivi en commun pour faire un suivi des dossiers, garder contact, augmenter la participation et ainsi de suite. Question récurrente, le financement a inévitablement généré quelques commentaires.

Qui plus est, les participants ont eu l’occasion de recevoir une formation sur le leadership efficace. La cohésion communautaire, autre thématique majeure de la rencontre, a fait l’objet de bien des attentions. Les cinq comportements d’une équipe cohésive ont été scrutés à la loupe : se faire confiance, débattre d’idée de façon constructive, s’engager à prendre des décisions et les respecter, être collectivement responsable d’un plan d’action et, finalement, l’atteinte de résultats. Au terme de cette nouvelle approche, les participants à la Table des directeurs généraux devraient eux-mêmes être en mesure de faire de cet organe un outil de développement collectif.

Ce type de rencontre est toujours une occasion de connaître les bons coups des uns et des autres et d’apprendre de leurs expériences. En cela, ces rencontres de directeurs généraux constituent d’excellents exemples de réseautage accompli : davantage qu’un simple échange de cartes, elles permettent aussi de s’informer, de s’entraider et de progresser.