Le 7 avril dernier restera une journée inoubliable pour les Rigolos, équipe d’improvisation de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB).

C’était à l’école secondaire E.J. Lajeunesse de Windsor qu’avait lieu le tournoi d’improvisation du Conseil scolaire catholique Providence. Au total, 18 équipes se sont confrontées provenant de diverses écoles de notre Conseil. Ces joutes d’improvisation se sont exécutées en français, s’il vous plaît!

L’ESMB a d’abord gagné la première place dans la division « A », et ce après avoir obtenu victoire dans les rondes préliminaires. Puis, c’est en gagnant tous les matchs des finales que l’ESMB a décroché le titre de champion en ayant bien mérité la première place.

Afin d’honorer les Rigolos tel qu’il se doit, il est important de se souvenirs que Seanna, Peter, Spencer, Nikki, Julia et Merrick sont des « Rigolos » dans l’âme et le resteront toujours.

Enfin, sans le soutien des entraîneurs (les enseignants M. Alexandre Ménard et Mme Claire-Marie Parisio et l’éducateur M. Jamy Sousa), ce triomphe n’aurait pas été si encouragé et annoncé avec tant de fébrilité pour les Rigolos. L’ESMB a l’art de se tailler une place dans tous les arts, nul ne peut dénier son or!

Photo : les improvisateurs de l’ESMB.