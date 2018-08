Dans le petit gymnase du Centre Desloges, une dizaine d’enfants pratiquent leur lancer du ballon et leurs tactiques d’équipe en suivant les conseils de leur entraîneur. À deux pas, quelques parents bavardent en attendant que se termine la partie. Bienvenue aux sessions de basketball du Centre communautaire régional de London (CCRL)!

Conçues pour les jeunes, ces rencontres sportives ont lieu aux deux semaines. Les participants sont séparés en deux groupes : les enfants de 6 à 14 ans et les adolescents de 15 à 18 ans. Les deux catégories, composées de garçons et de filles, se recoupent parfois, tout dépendant du niveau d’habileté des uns et des autres. L’apprentissage des règlements du basketball, l’acquisition de la maîtrise du jeu, le développement d’une dynamique d’équipe, etc., voilà ce en quoi consistent ces rencontres sportives.

Ange Longin Kubwimana est l’entraîneur attitré au groupe des plus jeunes. Au-delà de la variable purement physique, M. Kubwimana considère que d’autres aspects du jeu doivent être mis en valeur : « Ce qui est très important pour ces enfants, c’est de les aider à aimer le jeu et de les encadrer pour qu’ils se connaissent les uns les autres. Avec cet esprit de famille, c’est plus facile de construire un esprit d’équipe ».

Le basketball n’est pas la seule discipline sportive offerte gratuitement au CCRL qui multiplie d’ailleurs les initiatives pour satisfaire à la demande. Ainsi, le 28 juillet dernier, le karaté s’est ajouté à la liste des activités. Cependant, malgré que soient nombreux ceux qui veulent faire de l’exercice et se dépenser au sein d’une équipe lors de joutes emballantes, il est parfois difficile pour l’organisme de mettre sur pied tout ce qui est suggéré par sa clientèle pour des raisons logistiques ou parce que la masse des participants potentiels est disséminée dans une trop grande variété de sports.

Malgré tout, l’intérêt demeure et le CCRL veille à ne pas décevoir! Pour les jeunes amateurs de basketball, les deux prochaines rencontres auront lieu les 11 et 25 août. Pour s’inscrire ou pour obtenir plus d’information sur la programmation sportive, il suffit de contacter le CCRL au 519 673-1977.

PHOTO: Un lancer au panier