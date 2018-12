Les activités du temps des Fêtes se sont multipliées au cours des dernières semaines et le Réseau-femmes n’a pas échappé à ce désir collectif d’ajouter une touche à cette ambiance festive. L’organisme a donc décidé de joindre l’utile à l’agréable à l’occasion d’une activité qui s’est tenue à Sarnia le 24 novembre dernier.

Le Réseau-femmes compte parmi sa clientèle bon nombre de femmes à faible revenu. Certaines peinent même à se trouver un toit. Tout dépendant de leur vécu et de leur situation, il en est quelques-unes qui auront accès au Programme d’appui transitoire et de soutien au logement, dispensé par le Réseau-femmes. Bref, l’organisme est depuis longtemps et de plusieurs façons conscientisé à la nécessité d’outiller sa clientèle pour l’aider à composer avec un budget serré.

Cette thématique qui n’est habituellement pas des plus gaies a cependant pris une autre tournure avec l’atelier sur l’art de décorer à bas coût pour les Fêtes. Cette activité conviviale s’adressait aussi aux enfants, de sorte que plusieurs des participantes – au nombre d’une dizaine – étaient venues avec leurs petits. Avec les intervenantes, toutes ont échangé sur des idées de décorations aussi créatives qu’économiques. Le recyclage a bien sûr été évoqué de même que les magasins Goodwill et Value Village qui permettent de se procurer des articles de qualité à bas coût, y compris des décorations de Noël.

Les participantes ont aimé cet atelier tout comme les enfants, toujours enthousiasmés par ce qui touche le temps des Fêtes. Il fut aussi question, lors de cette activité, de divers sujets tels que l’hyperconsommation et le stress lié à la performance. Décembre est un mois qui peut être angoissant pour certaines personnes, confrontées plus que jamais à leurs responsabilités et aux attentes de la famille, de sorte que ces thèmes tombaient à point nommé.

Un dîner complétait cette rencontre qui aura permis à ses participantes d’acquérir quelques idées originales en matière de décorations festives. Mieux encore, c’est l’envie d’être créatif et de parer sa résidence des plus beaux atours que l’on puisse imaginer qui l’aura emporté sur la perception que décorer à l’approche des Fêtes n’est qu’une simple tâche domestique parmi d’autres.

PHOTO : Les participantes ont passé une partie de l’atelier à décorer un sapin.