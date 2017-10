La région de Lambton est le berceau de l’industrie pétrolière au Canada et, depuis trois quarts de siècle, c’est à Sarnia que se sont fixées de nombreuses entreprises spécialisées dans les dérivés du pétrole et autres produits chimiques. Cela n’est donc pas une surprise que PetroChem Canada, une conférence organisée par DMG Events, une firme spécialisée dans ce genre de rencontres, se soit tenue dans ce lieu stratégique pour cette industrie aux milles facettes.

Les 27 et 28 septembre, des dizaines de délégués du secteur pétrochimique de partout au pays se sont donc rassemblés pour assister à plusieurs présentations offertes par des acteurs expérimentés de ce champ économique. Qui plus est, le Sarnia-Lambton Economic Partnership, un organisme de développement des affaires, a offert aux participants une visite guidée du parc de recherche locale de l’Université Western, du centre de recherche et des laboratoires du Lambton College et, escale incontournable, de certaines installations industrielles.

Ce genre de visite n’a rien d’anodin ni de touristique : 65 % du marché américain, avec toutes les entreprises que cela comprend, se trouvent dans un rayon d’une journée de route de Sarnia. Qui plus est, la ville, sous des dehors très tranquilles, est l’hôte d’une expertise de longue date et d’un sens de l’innovation à la fine pointe des changements rapides que connaît le secteur pétrochimique. C’est donc dire que la conférence, avec l’afflux de gestionnaires, d’investisseurs et de travailleurs de cette industrie qu’elle a amenés à Sarnia, représentait une belle occasion pour la ville de promouvoir son propre développement économique en ouvrant la porte à des partenariats.

Les thèmes abordés au cours de la conférence couvraient un large éventail de sujets : l’amélioration de la compétitivité du Canada sur les marchés internationaux, le Bureau ontarien des investissements, les lois environnementales, le gaz de schiste, le futur de l’industrie, etc. Une trentaine d’intervenants ont fait des présentations et discuté, en panels, de leur spécialisation devant les délégués qui, ainsi, ont eu maintes occasion d’améliorer leurs connaissances et de réseauter.

C’est dans le comté de Lambton que se trouve la deuxième plus importante concentration de complexes pétrochimiques au Canada. Malgré les controverses, souvent fondées, qui l’entourent, ce n’est donc pas demain la veille que cette part de l’économie locale disparaîtra. Assurer une meilleure gestion, notamment environnementale, de cette industrie et bâtir des ponts entre ses acteurs clés et les communautés constitue donc un impératif pour assurer un avenir équitable et prospère pour tous.

PHOTO : Les participants ont suivi avec attention les présentations.