Le 1er mai dernier, l’organisme à but non lucratif La Passerelle I.D.É. s’est déplacé de Toronto pour venir offrir un atelier sur l’intimidation au Canada à l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB).

Cet organisme a la mission de faciliter l’intégration sociale et économique des immigrants francophones. Lors de l’événement à l’ESMB, c’est la classe PANA et quelques élèves provenant d’autres provinces qui ont pu en être les participants invités. C’est Mme Lydie Fagnia qui était la conférencière. À noter que vite fait, le tout s’est transformé en forum interactif, voire même en séances d’improvisation!

Puisque la classe PANA de l’ESMB est restreinte dans sa communication orale et sa compréhension auditive, c’est en improvisant avec les autres élèves francophones du groupe que le thème principal « l’intimidation au Canada » leur a été expliqué et visualisé. Le tout accompagné d’images projetées à l’écran afin de faciliter leur compréhension de ce grand fléau qui nous touche tous et qui les affectera également sûrement un jour si ce n’est déjà fait.

L’intimidation au Canada leur a été vraiment bien expliquée afin qu’ils puissent discerner ce qui est acceptable ou pas ici. Il est important qu’ils fassent aussi la différence en ce qui était considéré tolérable dans leurs pays d’origine respectifs et le Canada, leur terre d’accueil.

Enfin, grâce au projet « Justice en français pour s’intégrer ici », Mme Fagnia a su faire la différence dans le long processus d’accueil et d’intégration que vivent les nouveaux arrivants. Les élèves de l’ESMB ont apprécié la chance de pouvoir découvrir ce sujet d’actualité qui fait partie de la réalité de la vie autour d’eux. L’ESMB est fière de pouvoir, en partenariat avec divers organismes, soutenir tous ses élèves, et ce, peu importe leur origine.

Photo : C’est en improvisant avec les autres élèves francophones du groupe que le thème a été expliqué.