Le 16 février dernier, au terme de la semaine de relâche, de nombreux enfants ont assisté à une prestation enjouée sur le thème de la culture canadienne-française. « Monsieur André », avec son spectacle interactif, a égayé l’assistance pendant une heure dans le gymnase de l’école élémentaire Frère-André de London.

André Thériault, dont le surnom est à mi-chemin entre l’autodérision et la convivialité, roule sa bosse depuis une décennie, guitare à la main, aux quatre coins du Canada. Avec son attirail digne des coureurs des bois, Monsieur André ne fait pas mystère de son répertoire. Pour ses tournées scolaires, l’artiste dispose de trois heures de matériel, issu pour l’essentiel de deux spectacles : Les fonds de terroirs et Le temps des sucres. L’un s’adresse davantage aux adolescents, l’autre aux jeunes enfants. C’est en jaugeant de la réceptivité et de l’âge moyen de son auditoire qu’André Thériault improvise, en puisant dans son bagage de chansons et de réparties, pour concocter plus ou moins spontanément un spectacle d’une heure.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les jeunes et les adultes qui les accompagnaient se sont laissés prendre au jeu du musicien et se sont bien amusés. Il faut dire que M. Thériault a été animateur dans une cabane à sucre pendant 14 ans et c’est dans cet environnement qu’il a acquis sa passion pour l’art de captiver le public et de le mettre de bonne humeur. Le spectacle reposait donc à part égale sur la musique, sur l’animation et sur la collaboration de l’assistance, le tout dans une ambiance inspirée d’un thème de saison, soit la cabane à sucre et le folklore qui l’accompagne.

« Au départ, j’étais davantage chansonnier, mais j’ai toujours aimé le côté animation », explique l’artiste en entrevue. Les talents de M. Thériault sur scène lui permettent de transmettre quelque chose de positif à son auditoire à chacune de ses prestations : « Mon but premier, quand je présente un spectacle, c’est que les jeunes aient du plaisir et que s’ils entendent plus tard ces chansons-là, qu’ils puissent se rappeler de la première fois qu’ils les ont entendues et en avoir un beau souvenir. » L’attachement du musicien au répertoire folklorique étant manifeste, nul doute qu’il retire lui aussi bien du plaisir de ses tournées!

Le spectacle donné à l’école Frère-André était parfait pour un groupe d’enfants : répondant à l’invitation de l’artiste, ils ont passé presque l’heure entière debout à danser et à s’amuser. Plutôt que de les laisser écouter passivement ses chansons, Monsieur André leur demandait de l’accompagner en entonnant en coeur des classiques comme Alouette, en battant des mains sur des incontournables des camps de vacance tel que Si tu aimes le soleil, à défiler en file indienne, mains sur les épaules de leur camarade de devant, sur l’air Le train pour Sainte-Adèle, etc. Suivant les indications du sympathique musicien, petits et grands ont monté sur scène le temps de jouer de la cuillère, de pratiquer quelques pas de danse et de se livrer à d’autres facéties avec lui.

Une trentaine d’adultes et environ 70 enfants ont assisté au spectacle de Monsieur André, la grande majorité faisant partie du groupe de L’Escale, le service de garde du Centre communautaire régional de London. Il s’agissait, pour ces derniers, de la sortie finale du camp de la semaine de relâche, après les quilles, la cabane à sucre, le visionnement du film d’animation Le Petit Prince et la visite au Musée des enfants.

PHOTO : Petits et grands font des rondes sur une chanson d’André Thériault.