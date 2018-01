Le monde du sport n’est pas statique et, aux côtés des grandes disciplines connues de tous, apparaissent parfois de nouvelles activités physiques venant combler un besoin ou répondre à des goûts jusque-là passés inaperçus. Né dans un centre de réhabilitation de Stockholm, en Suède, dans les années 1960, le hockey sur luge est un de ces sports souvent méconnus. Du 26 au 28 janvier, London accueillera pour une 14e année un tournoi international rassemblant des passionnés de ce sport.

Mais qu’est-ce que le hockey sur luge? Il s’agit d’une discipline permettant à ceux qui ont perdu l’usage de leurs jambes de pratiquer une activité très semblable au hockey traditionnel. Les joueurs sont assis sur de petites luges adaptées auxquelles sont fixées deux lames de patin et se déplacent en se poussant avec deux courts bâtons. L’une des extrémités de ces bâtons est munie de petites dents en métal destinées à s’agripper à la glace et aider l’athlète à se mouvoir tandis que l’autre bout est fait d’une palette comme en ont les bâtons de hockey ordinaires. Les règlements sont presque identiques à celui du sport dont s’inspire cette version pour personnes handicapées.

Les matchs du tournoi de London seront disputés au Western Fair Sports Centre et au Nichols Arena. Classées dans six divisions basées sur le niveau d’habileté, les 44 équipes sont pour l’essentiel ontariennes, mais on retrouve aussi parmi elles une formation du Québec, deux de l’Alberta, neuf des États-Unis de même que l’équipe nationale de Suède.

London dispose de son propre club de hockeyeurs sur luge : le Blizzard. Créée en 1997 avec pour intention première d’offrir une occasion de faire du sport aux enfants vivant avec un handicap, l’équipe est aujourd’hui constituée de différentes divisions et compte de nombreux joueurs de tous âges et des deux sexes.

Sur la scène internationale, le hockey sur luge a également pris de l’expansion, surtout depuis qu’il dispose de la vitrine olympique : en effet, depuis les Jeux de Lillehammer, en 1994, ce sport fait partie des favoris aux Jeux paralympiques et ce sera encore le cas à PyeongChang en mars.

Il n’y a pas d’âge pour rester en forme, ni non plus de condition physique préalable. Le hockey sur luge le démontre amplement et donne souvent lieu à des échanges qui n’ont rien à envier aux matchs de hockey conventionnel.

PHOTO: Des joueurs montréalais affrontent une équipe de Brampton (Crédit photo: Hockey Luge Montréal)