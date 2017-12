Du 11 au 14 janvier prochain, l’aréna du Sports Centre au Western Fair District sera le théâtre des matchs de la Coupe continentale de curling. L’évènement permettra notamment au public de voir en action quelques-unes des équipes qui compétitionneront aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang le mois suivant.

Ce championnat oppose d’un côté des joueurs de l’Amérique du Nord et, de l’autre, des joueurs du reste du monde. Chaque camp compte six équipes : trois masculines et trois féminines. Des bourses sont remises à tous les participants, les plus élevées revenant aux gagnants. Créée en 2001, la Coupe continentale de curling fonctionne sur le même principe que la Coupe Ryder pour les golfeurs.

Pour la première fois, en marge de la Coupe continentale, un match opposera des Canadiens à des Brésiliens afin de déterminer quel pays se qualifiera au Mondial de curling masculin qui se tiendra en avril à Las Vegas. Au cours des dernières années, le Brésil a déjà affronté les États-Unis à quatre reprises pour se qualifier à ce tournoi et s’était fait lessiver chaque fois. C’est dire combien le Canada, qui ne prend cependant pas ce match à la légère, n’a rien à craindre pour sa participation au Mondial. Rappelons d’ailleurs que cette année, le titre de champion du monde est revenu à deux Canadiens : Brad Gushue chez les hommes et Rachel Homan chez les femmes.

Le Canada est en effet une force dominante au curling dont il domine les classements mondiaux depuis toujours. D’ailleurs, des six équipes composant la formation de l’Amérique du Nord à la Coupe continentale, quatre sont canadiennes. Les Suédois et les Norvégiens sont, règle générale, les adversaires les plus redoutables pour les curleurs canadiens. Les Suisses, les Américains et les Écossais font également bonne figure.

Comme tout évènement d’envergure mondiale, la Coupe continentale de curling attirera à London son lot de fervents amateurs qui feront rouler l’économie de mille et une façons. Passionné de sport ou pas, chacun peut donc se réjouir de ce grand rassemblement où le Canada se démarquera sans doute encore une fois.

PHOTO : Le Sports Centre du Western Fair District