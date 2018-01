La ville de London sera l’hôte de la cérémonie des prix Juno et des activités qui l’entoureront du 11 au 17 mars 2019. L’annonce officielle en a été faite le lundi 29 janvier par la Canadian Academy of Recording Arts and Sciences, l’organisme sans but lucratif chargé de promouvoir les artistes canadiens de la scène musicale, notamment par le biais des prix Juno.

C’est la première fois que London est choisie pour accueillir cet événement depuis sa création en 1970. Cette sélection en a surpris plusieurs, considérant que cette ville du Sud-Ouest ontarien est habituellement perçue comme un marché secondaire pour l’industrie de la musique. Mais en prenant en compte qu’on y trouve une cinquantaine de lieux offrant des prestations musicales, que la ville accueille nombre de festivals (Sunfest, Home County Folk Festival, Rock the Park, etc.), qu’environ 875 étudiants postsecondaires y étudient en musique ou dans des domaines affiliés et que la culture y génère des millions de dollars en profit, il devient évident que cette sélection n’est en somme que la reconnaissance de l’importance grandissante de la musique dans le paysage socioculturel de London et de sa région.

D’ailleurs, la ville avait accueilli les Canadian Country Music Awards en 2016, un gala qui a pavé la voie à l’obtention de la cérémonie des prix Juno. Cette dernière génèrera d’importants revenus pour les hôtels, les restaurants et les autres commerces en général. Qui plus est, pendant une semaine, il y aura des spectacles partout dans la ville. La population bénéficiera d’une atmosphère unique en son genre et les musiciens locaux auront l’occasion d’être en contact avec des acteurs importants de l’industrie de la musique et d’avoir ainsi une chance d’être découverts et promus à l’échelle nationale. Pour la ville de London, pareil événement constituera une vitrine qui, à long terme, pourrait y attirer des entrepreneurs liées au monde de la musique.

C’est au Budweiser Gardens que se tiendra la cérémonie le 17 mars de l’an prochain et la soirée sera télédiffusée sur CBC. Les yeux de tout le pays seront donc tournés vers London où plusieurs espèrent que la ville sera désormais jugée à sa juste valeur au plan culturel.