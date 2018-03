Le 21 mars est la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. L’Organisation des Nations Unies a choisi cette date pour commémorer une manifestation pacifique contre l’apartheid qui s’était tenue en Afrique du Sud en 1960 et qui, réprimée par la police, s’était soldée par la mort de 69 personnes.

London est loin de pareils extrêmes mais cela n’empêche pas que certains incidents, ça et là, donne à penser qu’il y a place à l’amélioration pour que cohabitent les diverses minorités ethnoculturelles. Pour approfondir cette question, le Partenariat local sur l’immigration pour London et Middlesex et ses collaborateurs issus du milieu communautaire ont tenu, le mercredi 21 mars, un forum qui a réuni de nombreux participants. Intitulé Tous sont les bienvenus ici – Uni dans la diversité, ce rassemblement fut l’occasion de discuter des différentes formes que prend la discrimination et de réfléchir au moyen d’y mettre un terme.

Le Centre communautaire régional de London, le Collège Boréal, le South London Neighbourhood Resource Centre, le LUSO Community Services, le Cross Cultural Learner Centre, l’Université Western et le comité consultatif sur l’anti-oppression de la Ville de London ont participé à l’organisation de cette rencontre formative. Anaise Muzima, travailleuse en établissement au Collège Boréal, et Victoria Esses, directrice du Centre de recherche sur les migrations et les relations interethniques de l’Université Western, étaient les maîtresses de cérémonie de ce forum où le français n’était pas absent.

Shelina Kassam, professeure à l’Université de Toronto et spécialisée dans les questions touchant aux inégalités et aux discriminations, a fait la présentation d’ouverture. Selon elle, la société aime catégoriser et le racisme s’inscrit dans cette inclination. Après avoir évoqué rapidement quelques épisodes du passé liés à la discrimination sur des bases ethniques, dont la variante politique, au Canada, réside dans le traitement des Autochtones, Mme Kassam a souligné la naissance d’un nouveau racisme, sans racines historiques, et dont la négation de l’existence même du racisme serait une des composantes.

Dressant le portrait des types de racisme, Shelina Kassam a fait remarquer que des différentes catégories de crimes haineux, ceux basés sur l’ethnicité sont les plus nombreux. Après avoir passé en revue d’autres statistiques sur l’inconfort de la population quant à certaines ethnies ou religions, Mme Kassam a conclu sa présentation en évoquant dix pistes de solution : être à l’écoute, remettre en question le statu quo, supporter les groupes marginalisés, etc.

Un panel de quatre intervenants, soit Arielle Kayabaga, Gabrielle Schotter, Rebecca D’Souza et Waseem Qazi, s’est confié quant à ses expériences illustrant les actes discriminatoires qui peuvent se rencontrer à London. Le public a ensuite été invité à poser des questions. Les participants se sont plus tard regroupés en équipe et ont discuté des moyens à la portée des individus et de l’ensemble de la population pour combattre le racisme.

Ce forum a également été l’occasion de faire connaître la campagne Tous sont les bienvenus ici. Certains ont peut-être déjà remarqué, ici et là dans London, des pancartes portant ce message en français ou en anglais. Environ 850 de ces écriteaux ont déjà été distribués et, face à l’engouement, 500 autres ont été imprimés pour être distribués. Pour plus d’information sur ce que peuvent faire les citoyens, il suffit de consulter le site web 1000actsofwelcome.ca.

Parce qu’attirant l’attention du public, les sujets faciles à monter en épingle font toujours la joie des médias. Mais même si les anecdotes à caractère raciste occupent dans l’actualité canadienne une place sans doute disproportionnée par rapport à leur importance réelle, il n’en demeure pas moins que les minorités peuvent, à l’occasion, vivre des expériences désagréables, voire humiliantes. Grâce à ce forum, les intervenants de divers milieux ont pu développer des approches qui contribueront à améliorer la qualité de vie et le sentiment d’appartenance de ces communautés ethniques et religieuses.

PHOTO : Il y avait foule au forum.