Le 24 mai dernier, des éducateurs en service de garde et des gestionnaires de camps d’été se sont réunis à London pour participer à un atelier de formation offert en français par Tremplin Santé. Cette fondation a pour mandat de promouvoir de saines habitudes de vie en matière d’alimentation et d’activité physique auprès des jeunes. Les participants à l’atelier se sont donc familiarisés à certaines approches en ce sens qui leur seront utiles dans leur travail avec les enfants afin de lutter contre les mauvaises habitudes qui sont hélas trop fréquentes. En effet, au cours des 25 dernières années, le taux d’obésité des jeunes Canadiens a triplé, seuls 5 % d’entre eux bougent 60 minutes par jour et à peine 50 % mangent les cinq portions quotidiennes de fruits et légumes qu’ils devraient normalement consommer.