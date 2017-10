Les prochaines élections municipales se tiendront le 22 octobre 2018. London sera alors la première municipalité au Canada à faire l’expérience du système de vote préférentiel. Pour un même poste, celui-ci permet aux électeurs de voter pour trois candidats par ordre de préférence. Si aucun candidat ne remporte plus de 50 % des voix à titre de premier choix, un processus d’élimination permet d’en dégager un qui satisfasse à ce critère et qui sera élu. Mais pour que ce système fonctionne, encore faut-il que les électeurs le comprennent bien et c’est pourquoi des sessions d’information gratuites sont offertes aux groupes (organismes, institutions, entreprises, etc.). Pour réserver une date, il suffit de contacter la Ville de London au 519-661-2489, poste 8436, ou à l’adresse courriel elections@london.ca. Il est possible d’obtenir une présentation en français.

PHOTO: L’hôtel de ville de London