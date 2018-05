Le gouvernement de l’Ontario annonçait le 1er mai s’être associé à des entreprises de la région de London pour créer 283 nouveaux emplois et préserver 435 postes dans les secteurs de la fabrication, des technologies financières, des télécommunications et de la transformation d’aliments.

Les partenaires et les projets reliés aux investissements de la province à London sont nombreux et diversifié.

Hanwha L&C Canada fabrique, pour le secteur de la construction résidentielle et commerciale, des matériaux haut de gamme à base de quartz, notamment des comptoirs et des revêtements de sol. Grâce à une subvention de 1,5 million $ obtenue du Fonds de développement du Sud-Ouest de l’Ontario (FDSOO), cette entreprise va agrandir son usine et acquérir une deuxième chaîne de production. Cette aide s’ajoute à la somme de 21 799 600 $ que l’entreprise a elle-même immobilisée. Le projet, qui devrait être achevé avant le mois de décembre, créera 85 nouveaux emplois et aidera à préserver 107 postes. La nouvelle chaîne de production va lui permettre de répondre à l’évolution des tendances de la consommation, dont la demande pour des plaques de plus grandes dimensions et des produits qui imitent diverses pierres naturelles, tel le marbre calacatta, ce qui nécessitera des travaux de recherche-développement et de nouvelles machines robotisées.

Lamko Tool & Mold est un grand fabricant de moules de matières plastiques par injection et compression et de produits de finition de surface destinés principalement à l’industrie automobile. Grâce à une subvention de 434 050 $ obtenue du FDSOO, cette entreprise va se doter de nouvelles machines et modifier son usine afin d’accroître sa capacité de production. Cette aide vient s’ajouter à la somme de 3 906 450 $ que l’entreprise a elle-même immobilisée. Il est prévu que 10 nouveaux emplois seront créés tandis que 79 autres seront préservés. Le projet devrait être achevé avant novembre 2020.

Sciencetech Inc. conçoit et fabrique des instruments de spectroscopie optique et des simulateurs solaires qui sont utilisés, entre autres, dans les domaines de la recherche médicale, de la biotechnologie, des sciences spatiales et de la chimie analytique. Une subvention de 161 400 $ versée par le FDSOO permettra à cette entreprise d’agrandir son usine et d’acquérir de nouveaux appareils afin d’augmenter sa production. L’entreprise avait déjà immobilisé 1 183 600 $ à cette fin et, lorsque tout sera en place, ce qui devrait être le cas au plus tard en mars 2022, 13 nouveaux emplois auront été créés et 26 auront été préservés.

Sikorski Sausages Co. produit des charcuteries fumées de toute première qualité et offre plus de 100 produits de viande différents. Avec une subvention de 329 724 $ obtenue du FDSOO, cette entreprise va agrandir son usine et acquérir du nouveau matériel qui lui permettra de mettre sur le marché nord-américain deux nouveaux produits prêts-à-manger. Cet appui s’ajoute à la somme de 2 967 525 $ que l’entreprise a elle-même immobilisée. Le projet créera au moins 10 nouveaux emplois et aidera à préserver 56 postes. Il devrait être achevé avant mai 2022.

Start.ca offre des services Internet à haute vitesse et des services de téléphonie numérique et d’hébergement de serveurs. Avec un appui financier du FDSOO à hauteur de 324 700 $, cette entreprise va consolider ses activités et s’installer dans une usine de 80 000 pieds carrés afin d’accroître sa capacité. Elle va aussi immobiliser des fonds dans des technologies, dont un système de routage des appels en fonction des compétences et un réseau de fibres optiques, à London. Elle est également en train de faire construire un centre d’hébergement de serveurs. D’ici à décembre 2021, l’entreprise aura investi 2 922 500 $ dans ce projet qui créera 127 nouveaux emplois et en préservera 117.

Zomaron Inc. offre, à des clients canadiens, des services sécurisés pour la vente au détail, le commerce électronique et le traitement de paiements virtuels. Grâce à une subvention de 239 000 $ obtenue du FDSOO, cette entreprise va lancer une nouvelle plateforme de dons de bienfaisance appelée Givepoint. Cette aide s’ajoute à la somme de 3 412 700 $ que l’entreprise a elle-même immobilisée. Le projet créera 38 emplois et aidera à préserver 50 postes. Il sera réalisé en plusieurs étapes et la dernière étape devrait être achevée avant janvier 2022.

Depuis janvier 2013, plus de 180 millions $ ont été affectés à des projets dans le cadre du FDSOO. Celui-ci a contribué à créer et à préserver environ 49 000 emplois. Il a aussi produit des investissements de plus de 2 milliards $.

« Soutenir les investissements régionaux est l’une des principales priorités de notre gouvernement, pour que toutes les régions de la province puissent profiter de la forte croissance économique. Nous sommes heureux de nous associer à des entreprises avant-gardistes qui cherchent à investir en Ontario et d’aider à encourager les innovations qui leur permettront de réussir », a affirmé Jeff Leal, ministre responsable des Petites Entreprises.

Deb Matthews, l’influente députée de London-Centre-Nord, a de son côté souligné que ces « fonds d’investissement régionaux aident à créer de bons emplois et à soutenir les entreprises qui cherchent à créer des innovations qui les aideront à demeurer concurrentielles dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui. C’est une excellente nouvelle pour London et le Sud-Ouest de l’Ontario ».

Kapil Lakhotia, président et chef de la direction de la London Economic Development Corporation, a quant à lui vanté l’importance des champs d’activité visés : « Nous sommes ravis de soutenir ces entreprises de divers secteurs, dont ceux de la fabrication de pointe, de la création numérique et de la transformation des aliments. Ces secteurs créent des emplois, attirent des investissements et font de London un pôle de l’innovation. »

SOURCE: Gouvernement de l’Ontario

PHOTO: Sikorski Sausages Co. est situé sur la rue Childers