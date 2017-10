L’Université Western décernait récemment six doctorats honorifiques à des personnalités du monde des affaires, des sciences et du militantisme social. L’ingénieur Gilles Patry, qui a passé une bonne partie de sa carrière comme professeur à l’Université d’Ottawa dont il fut recteur et vice-chancelier, a ainsi ajouté une distinction à son parcours déjà fructueux.

En 1973, M. Patry obtenait une maîtrise en génie civil de l’Université d’Ottawa puis, en 1983, un doctorat à l’Université de la Californie. Au cours des années, il a fait quelques sauts dans le secteur privé à titre d’expert-conseil mais c’est surtout dans le domaine de la recherche et de l’enseignement qu’il s’est démarqué. Il a enseigné à l’École Polytechnique de Montréal (1978-1983), à l’Université McMaster de Hamilton (1983-1993) puis, à partir de 1993, à l’Université d’Ottawa, où on lui donnera d’emblée le titre de doyen de la Faculté de génie.

Spécialiste en modélisation, simulation et contrôle des systèmes environnementaux, Gilles Patry est connu pour son expertise dans le traitement des eaux usées et potables. Il a enrichi la littérature sur le génie civil de plus de 125 articles publiés dans des revues spécialisées et de comptes-rendus de conférences avec comité de lecture. Il a également été rédacteur en chef adjoint de la Revue du génie de la science de l’environnement de 2001 à 2005. Ses connaissances ont fait de lui un membre prisé de plusieurs conseils d’administration.

Natif d’Ottawa, Gilles Patry a toujours été sensible aux questions linguistiques. Il a notamment contribué à la création de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme de l’Université d’Ottawa et à un programme d’études universitaires en immersion unique en son genre au Canada. En 2009, il s’est fait décerner l’Ordre de la Pléiade.

Cet honneur n’est pas le seul qui ait ponctué la carrière de M. Patry. Ainsi, le doctorat honorifique de l’Université Western vient s’ajouter à ceux reçus de l’Université de Waterloo (2008) et de l’Université McMaster (2009) et, en termes de décorations, il a entre autres reçu l’Ordre du Canada (2010) et l’Ordre de l’Ontario (2011).

Les Franco-Ontariens s’illustrent dans les domaines les plus divers. Gilles Patry a ajouté son apport au génie civil, concourant de la sorte à l’amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens.

PHOTO : La tour emblématique de l’Université Western