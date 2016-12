Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est responsable du syndrome d’immunodéficience acquise, autrement dit, le sida. Au-delà des abstractions de la terminologie médicale, les nombreux symptômes de cette maladie et les millions de morts qu’elle a causés sont assez bien connus pour que tous comprennent son caractère dramatique et l’urgence de trouver un traitement ou, à tout le moins, un vaccin préventif.

Or, le monde de la médecine pourrait être plus près que jamais d’atteindre cet objectif grâce à une recherche menée de longue haleine à l’Université Western. Le docteur Chil-Yong Kang et son équipe ont développé un vaccin contre le virus du VIH qui en est maintenant à la phase des essais à grande échelle sur des humains. L’annonce en a été faite le 1er décembre à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Le vaccin, nommé SAV001, a été développé en utilisant une souche inactive et génétiquement modifiée du virus afin de l’affaiblir. Les chercheurs ont utilisé la même approche que dans le développement des autres vaccins, qui contiennent le virus qu’ils sont sensés prévenir afin de stimuler le système immunitaire.

En ce qui concerne le sida, cette méthode avait jusqu’à présent été jugée risquée par le monde médical, mais l’équipe de l’Université Western est parvenue à la maîtriser parfaitement. Des tests sur 33 sujets atteints du VIH ont été menés et se sont avérés concluants : le vaccin est sécuritaire et efficace.

La prochaine étape consistera, l’année prochaine, à conduire des tests sur 600 volontaires nord-américains, soit 300 issus de la population en général et 300 autres considérés comme « à risque » (prostitués, utilisateurs de drogues intraveineuses, etc.). Il ne s’agira cependant pas de la conclusion de cette étude puisqu’une nouvelle ronde d’essais, cette fois sur 6000 personnes, sera effectuée à l’échelle internationale si l’étape précédente s’est avérée fructueuse.

Comme on peut le constater, le processus prendra des années. Il n’en faut pas moins pour comprendre cette terrible maladie qui a déjà fauché la vie de dizaines de millions de gens. D’autres vaccins ont déjà été développés dans le passé mais avec des résultats mitigés, de sorte que de grands espoirs sont placés dans le SAV001.