Le quotidien sur la colline parlementaire, à Ottawa, est largement méconnu du grand public, qui n’en connaît que le tumulte et les scandales réels ou supposés. Mais un travail minutieux s’y accomplit, souvent loin des caméras, et qui exige des qualités humaines et professionnelles qui doivent être soulignées. C’est dans cette optique que Marilyn Gladu s’est fait décerner le titre de « Parlementaire la plus conciliante ».

Organisé chaque année non-électorale par le magazine MacLean’s, le Gala des Parlementaires reconnaît le travail et l’attitude de certains députés dans quelques catégories. Ceux-ci sont choisis par leurs collègues, toutes allégeances confondues, à l’occasion d’un vote secret. Parmi les récipiendaires se trouve Marilyn Gladu, députée de Sarnia-Lambton.

Sa propension à créer des liens avec l’ensemble de ses collègues, y compris des partis adverses, et à débattre dans le respect des sujets les plus chauds, ne sont pas passés inaperçus. Mme Gladu a donc été désignée comme la parlementaire capable de la plus grande collégialité. Cette attitude la conduit souvent à tempérer les positions de ses pairs conservateurs et à prendre en considération les arguments des autres partis.

Ingénieure de formation, elle a été élue pour la première fois lors des élections générales de 2015. Bon nombre de ceux qui siègent présentement au Parlement sont d’ailleurs des débutants en politique, ce qui, selon Mme Gladu, pourrait avoir des conséquences positives sur le dialogue et la bonne entente. « Il y a beaucoup de députés qui sont nouveaux, commente-t-elle. Ils ont de l’expérience dans les entreprises, ils sont intelligents et gentils et peuvent changer le ton. »

Mais les confrontations caractéristiques de la vie parlementaire ne sont-elles pas une image déformée de ce qui se fait au jour le jour? Les partis sont en compétition pour attirer l’attention des médias et les joutes verbales sont une tactique classique pour y parvenir. « La période des questions, c’est une « télé-réalité »! Il y a beaucoup de bruit et pas beaucoup de réponses aux questions. Ce n’est pas la même chose lors du travail en comité », confie Marilyn Gladu.

Sept autres politiciens se sont fait honorés pour leur travail à l’occasion du Gala des Parlementaires de l’année. Gérard Deltell (Louis-Saint-Laurent, Québec) a été élu dans la catégorie « étoile montante » alors que Kevin Lamoureux (Winnipeg-Nord, Manitoba) s’est fait décerner le titre de député le mieux informé. Nathan Cullen (Skeena – Bulkley Valley, Colombie-Britannique) a été considéré comme le meilleur orateur et Larry Bagnell (Yukon) comme meilleur représentant de son comté tandis que Rona Ambrose (Sturgeon River – Parkland, Alberta) a décroché la nomination de « travailleuse infatigable ». Thomas Mulcair (Outremont, Québec) a été reconnu parlementaire de l’année et Ed Broadbent, ancien chef du NPD, s’est distingué pour l’ensemble de sa carrière.