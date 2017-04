L’école secondaire Notre-Dame de Woodstock a eu la chance d’accueillir Mehdi Cayenne dans son gymnase le 22 mars dernier. Le groupe composé d’un chanteur originaire de l’Algérie fait parler de plus en plus de lui avec ses chansons mystérieuses, mais remplies d’énergie. Le jeune homme de 28 ans, Mehdi Hamdad, crée des chansons depuis environ dix ans, en adaptant sa technique au fil des expériences et spectacles de tout genre.

Nous avons été capables de constater avec les élèves qu’il sait très bien animer une foule et pas seulement avec des adolescents. Les enseignants étaient aussi très divertis par sa prestation et les jeunes en redemandaient. Rarement voit-on des élèves du secondaire se lever pour danser et crier lors des spectacles donnés par des artistes qu’ils ne connaissent pas. C’est avec plaisir et excitation que s’est déroulée la prestation du groupe avec la participation des élèves. À un moment donné, le chanteur s’est même déplacé dans la foule pour pouvoir jouer et chanter avec les jeunes autour de lui.

En plus d’avoir donné le meilleur de lui-même, Mehdi est resté après le spectacle pour signer des albums et prendre des photos avec les gens présents dans la salle. Il a ensuite présenté un atelier aux élèves de l’Athénée des arts et, selon les commentaires reçus, c’était très intéressant et enrichissant pour eux d’avoir pu connecter en petit groupe dans une discussion fascinante avec l’artiste.

Photo : Le chanteur devant les jeunes.