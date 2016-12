Le 16 novembre dernier, l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère a extrêmement bien soutenue la cause du diabète juvénile. L’activité visait surtout à conscientiser les élèves par rapport au diabète de type 1.

L’instigatrice principale de cette activité est Olivia Vigars, 13 ans, élève de 8e année. Cette dernière a été diagnostiquée avec cette maladie le 2 janvier 2015. Très grande sportive, elle a également le coeur à la bonne place! Avant tout, elle veut aider les autres familles qui ont un enfant souffrant du diabète juvénile et qui ont besoin d’aide financière avec les traitements de leur enfant malade. C’est en animant plusieurs activités qu’elle a pu acquérir de plus grandes qualités de présentatrice. Cela, lui a valu le titre d’ambassadrice pour la Fondation sur la recherche du diabète juvénile (FRDJ) cette année.

Le 16 novembre en après-midi, environ 90 participants dont 9 équipes de 10 personnes chacune ont pédalé avec des vélos stationnaires au gymnase de l’école. Dans une atmosphère très compétitive et colorée (chaque équipe avait un nom, un costume et un cri de ralliement) au son d’une musique entraînante, les « fans » supportaient toutes les équipes dont chacun des participants devait pédaler au moins 5 minutes pour un total d’équipe de 50 minutes.

C’est l’équipe de l’enseignant M. Patrick Ouellette et ses élèves qui a réalisé la plus grande distance pédalée. Le plaisir vécu par les élèves et membres du personnel valait vraiment la peine de rouler pour vaincre le diabète. Le grand total amassé a été de 2579,62 $.

Enfin, l’ESMB a été très inspirée par le courage et l’initiative d’Olivia et a aussi été sensibilisée par le fait qu’une dizaine d’élèves de notre école sont atteints du diabète juvénile.

Même le quotidien local a couvert l’évènement, confirmant la force d’Olivia Vigars, une adolescente ordinaire en apparence mais extraordinaire en profondeur.

Julie Allard, éducatrice à l’ESMB.