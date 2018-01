Le 18 janvier en matinée se tenait la rencontre des membres de la Table Franco-Info. Projets, idées et suggestions ont été examinés et débattus et chacun a eu l’occasion de faire une mise à jour des dossiers dont il a la responsabilité.

Une mauvaise nouvelle pour commencer : la demande de subvention pour organiser, dans le Sud-Ouest, la fête 25.09, une version rajeunie du Jour des Franco-Ontarien, a été refusée. Qu’à cela ne tienne : grâce à une subvention du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO), le Centre communautaire régional de London (CCRL) et le Carrefour des femmes organiseront de concert une Franco-Fête d’envergure en juin prochain.

Ces deux organismes avaient d’autres annonces positives dans leur sac. Ainsi, une subvention du PAFO permettra au Carrefour de mettre sur pied le projet « Francophonie au féminin », un hommage festif aux réalisations des Franco-Ontariennes, dont notamment celles du Sud-Ouest, qui se traduira par un gala en mars. Le CCRL, de son côté, s’est lui aussi trouvé du financement pour créer un club de courtepointe qui nécessitera l’achat de 16 machines à coudre coûtant chacune entre 800 $ et 900 $.

En ce qui touche les aînés, Julie Chalykoff, membre du conseil d’administration du CCRL, a mentionné la tenue de parties de pickelball les vendredis soirs. Il s’agit d’un sport s’apparentant au tennis mais adapté pour les personnes âgées. À l’autre bout du spectre générationnel, la garderie La Ribambelle a annoncé l’ouverture de sa nouvelle garderie à l’école élémentaire La Pommeraie le 22 janvier.

La paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville a annoncé qu’un tournoi de cartes se tiendrait le 10 février de 19 h à 22 h. Le prix d’entrée est de 5 $ par personne. Quant au Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest, il a fait savoir qu’il est à la recherche d’une direction générale.

Côté visibilité, la Table a étudié la possibilité de procéder à des illuminations publiques vertes et blanches à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens. Collaborer avec un magazine pour publiciser l’existence de la communauté francophone à London auprès d’un nouveau public est un concept qui avait été porté à l’attention de la Table lors de la réunion de novembre et qui a été évoqué à nouveau. L’idée sera examinée plus en détail par le groupe de travail sur les communications.

Le CCRL avait également des explications à offrir sur deux projets importants. Le premier réside dans son futur Carrefour de santé communautaire. Avec la collaboration de divers partenaires, le CCRL entend devenir un lieu où les francophones pourront se faire référer aux services appropriés offerts dans leur langue et même recevoir sur place certains services.

Le deuxième projet consiste en la consultation sur laquelle le futur plan stratégique de la Table doit s’appuyer. Le CCRL avait envoyé son appel d’offres à huit firmes de consultants dont cinq ont répondu. De celles-ci, la firme PGF a été choisie. Un volet sur la santé et le mieux-être a été ajouté à son mandat et un autre sur l’employabilité pourrait également être inclus. C’est auprès de 1200 francophones que PGF réalisera sa consultation.

Cette rencontre de la Table Franco-Info fut aussi l’occasion pour ses membres de faire connaissance avec Camila Alves, qui succède à Ghislaine Brodeur, partie à la retraite, au poste de conseillère régionale à la Direction des services régionaux et du soutien ministériel.

PHOTO : Un ordre du jour chargé attendait les représentants d’organismes.