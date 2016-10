Premier concours national d’épellation bilingue

Spelling Bee of Canada s’unit avec Épelle-moi Canada en vue d’organiser un concours d’épellation national bilingue. Afin de lancer officiellement la première édition de l’événement, une campagne de financement se déroulera à Toronto, le 2 octobre.

Depuis les deux dernières années, Dorine Tcheumeleu avait mis sur pied le concours Épelle-moi à Windsor, avec l’Association des Camerounais du Sud-Ouest. Elle avait toutefois de plus grandes aspirations. « Je voulais rendre ce concours profitable pour plus de gens, parce que l’éducation c’est pour tous, ça n’a pas de couleur, ni de religion, ni de langue. Mon équipe et moi avons donc approché Spelling Bee of Canada (SBC) pour harmoniser les pratiques. »

L’activité a pour but de montrer la beauté de la langue française tout en s’amusant, en dehors du contexte scolaire. « Ce n’est pas juste un concours. C’est une manière de rendre notre langue française vivante, affirme l’organisatrice. L’expérience se vit en deux volets. Il y a l’expérience éducationnelle extrêmement riche (maîtrise de l’orthographe, lecture, écriture), et le concours (communication orale devant public, confiance et contrôle de soi), qui est le réinvestissement des apprentissages.

Avec trois finalistes par cycle pour les compétitions régionales et un finaliste par cycle au championnat national, « même s’ils ne gagnent pas, les élèves peuvent être satisfaits car ils auront travaillé fort et auront appris beaucoup. Ils pourront le réinvestir dans leur quotidien. L’orthographe des mots, leur compréhension et l’acquisition du vocabulaire permettra à l’élève de mieux lire également », précise Mme Tcheumeleu.

Clientèle cible

Le concours s’adresse aux élèves des cycles primaire, moyen et intermédiaire, soit des enfants de 6 à 14 ans. « L’activité veut rejoindre tous les amoureux de la langue, de toutes les communautés (culturelles, sociales et solaires) du Canada afin de célébrer différemment la francophonie. On veut que les jeunes soient fiers de parler français. C’est un héritage culturel qu’on essaie de leur transmettre, explique l’organisatrice qui souhaite rejoindre une quinzaine de régions. Ça sera profitable pour tous les Canadiens et non pas uniquement pour quelques jeunes d’une école ou d’un Conseil. »

Les compétitions d’épellation régionales se dérouleront en mars et avril afin de déterminer la première place de chaque cycle. Puis, la compétition nationale se tiendra à Toronto, le 7 mai.

« Épelle-moi Canada se base sur le concept du SBC parce que ça facilite l’organisation de la section francophone et apporte de nouvelles idées pour le coté anglophone. C’est une seule et même structure qui fonctionne avec deux programmes : l’un français et l’autre anglais », conclut l’enseignante d’informatique et art.

Julie Spence, fondatrice du programme SBC, s’est donc montrée très enthousiaste face à ce partenariat puisque l’organisation, qui existe depuis 29 ans, avait pour objectif d’offrir un concours d’épellation en français.

« S’unir, c’est une manière de revitaliser le programme, d’amener un souffle nouveau pour fonder un concours d’épellation unique et solide », ajoute Mme Tcheumeleu.

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme Épelle-moi, composez le 519 817-4073 ou visitez le site www.epellemoicanada.ca.

Marie-Ève Boudreault