Être à son propre compte : n’est-ce pas là le rêve et l’ambition de tant de travailleurs? Mais pour y parvenir, il faut beaucoup d’effort et un sens éprouvé du marketing. C’est ce qui a permis à un couple de London d’ériger son petit empire dans le domaine de l’alimentation. Fohib Holdings, avec sa tête Essam et Huryé Chams, détient cinq entreprises dont l’histoire et la croissance doivent beaucoup à la communauté francophone de London.

Au début des années 2000, Essam Chams travaillait comme ingénieur chez Ford tandis que son épouse Huryé était à l’emploi d’une banque. Hélas, l’industrie de l’automobile a connu bien des déboires dans le Sud-Ouest ontarien au cours des dernières années et M. Chams, comme bien d’autres, en a fait les frais en perdant son poste.

Bien loin de se laisser abattre par cette déconvenue, il prit la décision de lancer sa propre entreprise afin de ne plus être à la merci des autres. C’est ainsi qu’Essam Chams ouvrit son premier restaurant Panago Pizza en octobre 2006. Un second devait suivre en novembre 2008.

Il ne s’agissait là que des premières entreprises du couple dont le quotidien allait peu à peu être bouleversé par ce tournant majeur. La création de Café Gabriel-Dumont et Café Monseigneur-Bruyère, deux services de traiteur desservant les écoles secondaires francophones de London, allait désormais constituer une part considérable de leurs activités.

Huryé Chams collaborait avec son époux à l’administration de Fohib Holdings tout en continuant à travailler à la banque mais, en 2015, elle quitta cette fonction pour concentrer ses énergies sur l’entreprise familiale. Au même moment où elle prenait à son tour la décision de voler de ses propres ailes, une cinquième entité s’ajoutait à leur empire : RepasChauds.com.

Ce site web permet aux parents d’élèves inscrits dans les écoles participantes de commander les repas de leurs enfants qui leur seront servis à la cafétéria. Mme Chams avait constaté combien il était peu pratique pour les écoles d’avoir à faire le suivi des commandes de repas chauds et leur a demandé ce qu’elle pouvait faire pour leur faciliter la tâche. C’est à leur suggestion qu’est né RepasChauds.com, qui permet aux écoles d’économiser temps et argent et aux parents de gérer sans peine les dîners de leurs enfants.

Comme on peut le constater, les entreprises des Chams sont largement connectées les unes aux autres et liées de près aux écoles francophones, et cela depuis les premiers pas du couple dans le monde des affaires. « C’est avec l’appui de la communauté de langue française qu’il a pu faire des repas de pizza dans les écoles », relate Huryé Chams à propos des débuts de son mari dans ce domaine.

Elle-même n’est pas étrangère au succès de l’entreprise, bien au contraire. Selon elle, le fait qu’elle soit francophone leur a ouvert plusieurs portes. Les Chams sont, pour l’essentiel, d’origine libanaise, leurs parents ayant immigré au Canada dans les années 1970. Huryé Chams a fait ses études dans le système scolaire francophone, fréquentant deux institutions qui aujourd’hui portent les noms d’École élémentaire Marie-Curie et École secondaire Gabriel-Dumont. Elle envoie aujourd’hui ses enfants à Marie-Curie et ses relations cordiales avec les francophones de London lui ont permis de se positionner auprès d’eux pour leur offrir ses services de traiteur.

Il ne s’agit pas que d’une relation d’affaires et les Chams ont toujours été soucieux de s’investir auprès des francophones de leur ville. « On embauche beaucoup d’élèves des écoles françaises, explique Mme Chams. L’été passé, on a eu 19 élèves de Monseigneur-Bruyère qui ont travaillé pour Panago. » De ce nombre, huit y travaillent toujours à temps partiel. Cet appui au développement d’une main-d’oeuvre francophone a permis à Fohib Holdings de faire partie des finalistes du concours lancé à l’intention des entrepreneurs lors de la dernière édition de la Semaine de l’immigration francophone.

Pour l’instant, les Chams estiment avoir atteint un degré satisfaisant en termes d’activité commerciale. « On essaie constamment d’améliorer ce que l’on a commencé », précise Mme Chams, qui souhaiterait que le site web RepasChauds.com soit connu et utilisé d’un océan à l’autre d’ici cinq ans. Chose certaine, elle estime que sa connaissance du français a été capitale dans l’évolution de l’entreprise familiale et qu’elle le serait certainement pour d’autres entreprises. « L’importance d’être bilingue, c’est plus important maintenant que jamais », conclut Huryé Chams.