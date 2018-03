La semaine de relâche, qui laissera les élèves libres d’école du 12 au 16 mars, offrira bien des occasions d’apprendre, de s’amuser et de relaxer. À London, plusieurs activités sont proposées à ceux qui veulent faire une sortie.

Ainsi, au village Ska-Nah-Doht, un site consacré à la découverte de l’histoire des Premières nations, des visites guidées d’une heure seront offertes du lundi au vendredi à 10 h et 13 h. Il suffit simplement de se présenter à l’heure pour y participer et découvrir une reconstitution de village iroquois. Les visiteurs pourront également jeter un coup d’œil à des artéfacts autochtones et, comme une bonne partie de la visite a lieu à l’extérieur, ils profiteront à plein de la nature printanière.

Le site Ska-Nah-Doht est situé au 8348, route Longwoods, à Strathroy-Caradoc, soit à une trentaine de minutes de route à l’ouest de London. Le stationnement coûte 4 $.

Les 14 et 15 mars, au Metroland Media Agriplex (835, rue Florence) dans le secteur de la Western Fair, les familles sont invitées à une journée consacrée aux animaux de même qu’à un concert pour les tout-petits. Au total, quatre activités sont au programme. Il en coûte 22 $ par personne pour profiter de la programmation complète à l’exception des enfants de deux ans et moins pour qui l’entrée est gratuite. Les billets sont également disponibles à l’avance.

Qui n’aime pas les chiens? La première de ces activités est le spectacle Science of the SuperDogs, d’une durée de trois heures, aura lieu les 14 et 15 mars, dans les deux cas à 9 h 30 puis à 13 h 30. Le spectacle comprend nombre de performances physiques mettant en vedette des chiens de différentes races. Grâce aux animateurs, le public en apprendra davantage sur les chiens : leurs comportements, leurs facultés, leur relation aux humains, l’entraînement, etc. De plus, petits et grands pourront rencontrer et caresser les gentils toutous à la fin du spectacle.

Les mêmes jours et aux même heures, les faucons, aigles et hiboux seront en vedette dans une présentation sur les oiseaux de proie. De nombreux représentants de la gent ailée seront d’ailleurs sur place en compagnie des animateurs de la Canadian Raptor Conservancy qui en décriront les particularités étonnantes et traiteront aussi de leurs comportements avec les humains.

Autre événement au Metroland Media Agriplex : le Soper Creek Wildlife Rescue sera de passage avec des animaux sauvages communs en Ontario. Cet organisme de la région de Durham qui, comme son nom l’indique, a pour mandat de secourir, de réhabiliter et de relâcher dans la nature les animaux blessés, présentera un aperçu de ses activités et dressera le portrait des espèces au centre de ses activités. Encore une fois, ce sont les 14 et 15 mars à 9 h 30 et 13 h 30 que se tiendront les présentations.

Parents et enfants devront donc faire un choix puisque l’horaire demeure le même pour le concert de Splash’N Boots. Ce sympathique duo a été nominé en 2017 au Prix JUNO pour l’Album pour enfants de l’année. Leur prestation interactive riche en musique fera danser et rire les plus jeunes.

Dans un tout autre ordre d’idée, et pour quitter le Metroland Media Agriplex, les cinéphiles ont rendez-vous à l’auditorium Wolf de la Bibliothèque centrale le 15 mars à 18 h 30. Pour 15 $, ils pourront visionner quatre films ayant remporté des prix lors de l’édition 2017 du Forest City Film Festival. Ce sont d’abord les documentaires Babe I Hate to Go et Sea of Life qui seront à l’affiche, puis, à 20 h 30, le court métrage Martin’s Hagge et le long métrage Go Fish.

La semaine de relâche allant de pair avec le printemps, pourquoi ne pas s’adonner à une sortie de saison à la cabane à sucre Kinsmen Fanshawe? Située au nord-est de London, la cabane à sucre offre à prix modique un repas de crêpes, de saucisses et de sirop d’érable, la possibilité de faire une agréable promenade sur le site en plus de faire une visite guidée en charrette à chevaux sur le thème de la fabrication du sirop. La fin de semaine, des prestations musicales complète le portrait de cette activité.

Bref, ce ne sont pas les occasions de se divertir qui manquent. Mais comme dans tout congé de ce type, l’important demeure de passer du temps avec ses enfants ou ses petits-enfants et d’accumuler ainsi les beaux souvenirs.