Depuis le 1er décembre, le pont Blackfriars est à nouveau ouvert au public. Après des travaux de rénovation aussi complexes qu’intensifs, qui avaient notamment nécessité que la structure soit retirée de son site et transportée dans un atelier, le pont est dorénavant accessible aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes se dirigeant vers la rue Ridout nord. Construit en 1875, le pont est représentatif d’un style et de techniques de construction rares et est le seul, au Canada, qui soit encore utilisé pour la circulation automobile. Les rénovations, qui se sont déroulées sur 13 mois, ont été financées au coût de 8,6 millions $ par le gouvernement fédéral et la Ville de London.